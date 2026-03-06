ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki arz kesintileriyle yükselen petrol fiyatlarına karşı Hindistan'daki rafinerilere Rus petrolü alımı için 30 günlük geçici muafiyet tanındığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 11:08, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 11:08
Yazdır
ABD'den petrol fiyatlarını düşürme hamlesi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,56 dolardan işlem görüyor. Dün 84,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,21 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,42 artışla 83,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Brent petrolün varil fiyatı 10 doların, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 15 doların üzerinde arttı. İran'ın enerji tesislerini de hedef alan misillemeleri sonrası küresel enerji ticareti için kritik güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve bölgedeki üretim ile ihracatın aksaması, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ancak yeni günde ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı arz kesintilerini hafifletmek amacıyla Hindistan'daki rafinerilere Rus ham petrolü alımı için muafiyet tanıması, fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

Bessent, kasten kısa vadeli tasarlanan bu önlemin, yalnızca halihazırda denizde mahsur kalmış petrolü içeren işlemlere yetki vermesi dolayısıyla Rus hükümetine kayda değer mali fayda sağlamayacağına da dikkati çekti.

ABD, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Rus petrolünün ticaretine yönelik finans, sigorta ve taşımacılık hizmetlerini kapsayan yaptırımları uygulamaya başlamıştı.

Öte yandan, ABD'nin fiyat artışlarını sınırlamak için vadeli işlemler piyasasını da içerebilecek önlemler açıklamasının beklendiğine ilişkin haber akışı, fiyatlardaki yükselişi sınırlayan etkenler arasında yer aldı.

Brent petrolde teknik olarak 85,57 doların direnç, 61,75 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber