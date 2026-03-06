Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında daha önce yayınlanmayan üç FBI raporunu kamuoyuna açıkladı. Belgelerde, bir kadının reşit değilken Donald Trump tarafından istismara uğradığı yönünde iddiaları yer alıyor.

Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasıyla bağlantılı olarak 2019 yılında hazırlanan ve daha önce yayınlanmayan üç FBI görüşme özetini kamuoyuna sundu.

Bakanlık, "FBI 302" olarak bilinen bu görüşme raporlarının, ocak ayında yayınlanan milyonlarca sayfalık Epstein belgeleri arasında yer almadığını açıkladı.

Yetkililer, belgelerin başlangıçta diğer dokümanların tekrarları olduğu düşüncesiyle "mükerrer" olarak kodlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan incelemede 15 belgenin yanlışlıkla mükerrer olarak işaretlendiğinin tespit edildiği ifade edildi.

KADININ TRUMP'A YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Rapora göre FBI, kimliği gizlenen kadınla Temmuz-Ekim 2019 arasında dört ayrı görüşme gerçekleştirdi. Kadın tüm görüşmelerde Jeffrey Epstein tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

İkinci görüşmesinde ise Epstein'ın kendisini 13 ila 15 yaşları arasında olduğu bir dönemde New York ya da New Jersey'e götürdüğünü ve burada Donald Trump ile tanıştırdığını iddia etti. Kadın, söz konusu seyahat sırasında Trump tarafından istismara uğradığını öne sürdü.

Ancak Ekim 2019'da yapılan dördüncü görüşmede, FBI ajanlarının sorularına rağmen Trump ile yaşandığını iddia ettiği olay hakkında ek ayrıntı vermeyi reddettiği kaydedildi.

İDDİALAR DOĞRULANAMADI

Belgelerde yer alan iddiaların doğrulanmadığı belirtiliyor.

Kadının aktardığı olayların 1980'lerin başı ile ortası arasında gerçekleştiği öne sürülürken, bu dönemde Epstein ile Trump'ın temas halinde olduklarına dair net bir kayıt bulunmadığı ifade ediliyor.

Trump ise Epstein ile ilişkisi veya onun suç faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgisi olduğu yönündeki suçlamaları daha önce reddetmişti.

EPSTEIN'E YÖNELİK İSTİSMAR İDDİALARI

Kadın ilk FBI görüşmesinde Epstein tarafından bebek bakıcılığı işi teklif edilerek işe alındığını sandığını, ancak gittiği yerde çocuk bulunmadığını ve burada istismara uğradığını iddia etti. Görüşme özetine göre kadın, benzer olayların birkaç kez daha yaşandığını ileri sürdü.

Tanık ayrıca Epstein ile ilgili bazı olayların Güney Carolina'da gerçekleştiğini iddia etti. Ancak Epstein'ın bu eyaleti sık ziyaret ettiğine dair bilinen bir kayıt bulunmuyor.

İddiaların zamanlaması ise Florida'da Epstein hakkında reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar soruşturmasının başlamasından yaklaşık 20 yıl öncesine denk geliyor.

BAZI BELGELERİN SAKLANDIĞI İDDİASI

Yeni belgelerin yayımlanmasından önce Kongre'deki Demokratlar, Adalet Bakanlığı'nı söz konusu raporları yasa dışı şekilde saklamakla suçlamıştı.

Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Robert Garcia, geçen hafta yaptığı açıklamada "Bu kabul edilemez ve yasa dışıdır. Başsavcı Pam Bondi ve Başkan bu dosyaların nerede olduğunu açıklamalıdır." demişti.

ADALET BAKANLIĞI: İDDİALAR TEMELSİZ

Adalet Bakanlığı ocak ayında yaptığı açıklamada, yayımlanan Epstein belgeleri arasında Trump hakkında doğrulanmamış ve sansasyonel iddiaların yer aldığını belirtmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Belgelerin bazıları Başkan Trump hakkında FBI'a 2020 seçimlerinden hemen önce sunulan yanlış ve sansasyonel iddialar içeriyor. Bu iddialar temelsiz ve yanlıştır. Eğer en küçük bir güvenilirlik payı olsaydı, Trump'a karşı zaten kullanılmış olurdu."

