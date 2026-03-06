Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
TİHEK'ten Yomra Belediyesi'ne 'ayrımcılık' cezası

TİHEK, Trabzon'daki Yomra Sahili yürüyüş yolunda görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemelerinin bulunmamasını dolaylı "ayrımcılık" olarak değerlendirerek, Yomra Belediyesine 50 bin lira idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 12:25, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 12:23
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre, görme engelli kişi, Yomra Sahili yürüyüş yolunun engelliler için erişilebilir olmaması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle kuruma başvurdu.

Yürüyüş alanının yapılış aşamasında ve sonrasında sosyal medya platformları üzerinden talep etmesine rağmen hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemelerinin olmadığını belirten başvurucu, engelliler için yolun erişilebilir olmadığını, sahil yolu ile deniz arasında bulunan kayalıklara düşme tehlikesinin olduğunu ve can güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Başvuruda kılavuz yol ile düşme tehlikesine karşı koruyucu korkuluk yapılması talebine yasal sürede yanıt verilmediği de vurgulandı.

Yomra Belediye Başkanlığının görüşünde ise alanın 2020-2021 tarihlerinde kullanıma sunulduğu, spor, etkinlik ve piknik için hizmet veren yürüyüş yolunda engelli rampalarının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, taleple ilgili inceleme yapılacağı, alanın uygunluğu ve kurumların olurlarıyla gerekli kararların alınacağı ifade edildi.

TİHEK, inceleme sonucunda yürüyüş yolunda erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, Yomra Belediyesine 50 bin lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in gerekçesinde engelli kişilerin erişim hakkının, erişilebilirlik standartlarının sıkı şekilde uygulanmasıyla sağlanması gerektiği belirtildi.

İlgili mevzuatlara atıf yapılan kararda kamuya açık tesis, mal ve hizmetlere erişimin önündeki engellerin sistematik ve aşamalı biçimde, sürekli izlenerek kaldırılması gerektiği vurgulandı.

İncelemelerde yürüyüş yolunun görme engelli kişilerin bağımsız ve güvenli biçimde kullanabilmesi için erişilebilir olmadığı kaydedilen kararda, 5378 sayılı Kanun kapsamında kamuya ait alanların engellilerin erişimine uygun olması gerektiği ifade edildi.

Gerekçede, "Başvuruda muhatabın erişilebilirliği sağlayamaması nedeniyle engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

