TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve yine eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi yaymak ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsten yargılanıyordu. Bugün görülen davada iki isim hakkında karar açıklandı.

Mahkeme adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan sanıkların beraatine karar verdi ancak yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan sanıkların cezalandırılmasına hükmetti.

TÜSİAD yöneticileri neler söylemişti?

Dava, sanıkların 13 Şubat 2025'te TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalara dayanıyordu. İddianamede, Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın konuşmalarında Türkiye'de hukuki güvenliğin zayıfladığı, tutuklama ve kayyum uygulamalarının toplumda güvensizlik yarattığı yönünde değerlendirmeler yaptığı ve bu ifadelerin kamuoyunda yanıltıcı algı oluşturabilecek nitelikte olduğu ileri sürülmüştü. Savcılık, bu açıklamaların kamuoyunu yönlendirmeye ve yanlış bilgi yaymaya yol açtığını savunarak iki isim hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılmalarını talep etmişti.