Küçükbaş hayvan yetiştirenlere müjde: Toklu ihracatının önü açıldı!

TÜDKİYEB Başkanı Turan Saldırıcıer, hem sosyal medya hesabından hem de Köy TV'de yayınlanan "Sektörel Analiz" programında yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, arz fazlası olan yüksek tokluların ihracatına izin verilmesiyle küçükbaş hayvan ihracatının önü açıldı. Bu, üreticilerimiz için büyük bir müjde" dedi.

Yaptığı paylaşımda göreve geldikleri ilk günden beri üreticilerin karşı karşıya kaldığı güncel sorunları, üreticiyi zorlayan girdi maliyetlerini, yem fiyatlarındaki artışları, küçükbaş hayvancılığın mevcut durumunu ve çözüm odaklı önerilerini her fırsatta dile getirdiklerini vurgulayan Saldırıcıer, ihracatın Et ve Süt Kurumu organizasyonunda gerçekleştirileceğini belirtti.