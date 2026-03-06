İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 9 Mart gün sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mart 2026 15:13, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 15:14
ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar sürerken Türkiye, gerekli tüm tedbirleri de aldı.

Bu kapsamda da bazı ülkelere yönelik uçuşlar, 6 Mart 2026 tarihine kadar durdurulmuştu.

Ancak gelen yeni bir son dakika bilgisine göre, bazı uçuş iptalleri bir kez daha uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada uçuşların durdurulduğu ülkelere ilişkin bilgi verdi.

"HAVA SAHALARIYLA İLGİLİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şöyle dedi;

"İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir.

Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir.

BAZI UÇUŞ İPTALLERİ UZATILDI

Havayolu taşıyıcılarımız İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 6 Mart 2026'ya kadar durdurmuştu. Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur.

Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart , Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır.

Hava sahalarındaki gelişmelere ilişkin günlük değerlendirmeler kapsamında Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşları bugün gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır.

NAHÇIVAN'A DÜŞEN İHA: YOLCULAR EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KARAYOLU İLE ULAŞTIRILDI

Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait 2 uçağımız, Irak'ta ise Tailwind Hava Yolları'nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır.

Diğer yandan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları'na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır.

"ÇALIŞMALAR KOORDİNASYON HALİNDE SÜRÜYOR"

Bölgedeki gelişmeler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip edilirken hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimizle koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir."



