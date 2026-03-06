İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 2002 yılında 596 bin metrekare olan adalet hizmet binaları kapalı alan kapasitesinin, 2026 yılı itibarıyla 6 milyon metrekarenin üzerine çıkarılarak yaklaşık 10 kat artırıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, 2026 yatırım planı kapsamında 65 yeni adliye binasının daha inşa edileceğini ve bu binaların özellikle kadınlar, çocuklar ve mağdur gruplar için sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, teknolojik ve insan odaklı yapılar olacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 15:41, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 16:14
Yazdır

Bir dizi program için Sakarya'ya gelen Bakan Gürlek, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Gürlek, Vali Rahmi Doğan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Valilik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Gürlek, Sakarya'nın bereketli topraklarıyla tarımın, güçlü organize sanayi bölgeleriyle üretimin, stratejik konumuyla ticaretin adeta yükünü çeken öncü şehirlerden olduğunu söyledi.

Gürlek, Sakarya'nın, Balkanlar, Kafkasya ve Kırım'dan Orta Asya'ya uzanan geniş gönül coğrafyasının izlerini taşıdığını belirterek, "Bu şehir bir arada yaşamın, huzurun, dayanışmanın ve çok kültürlü toplumun uyumunun en güçlü örneklerinden biri. İşte bu ruh, bizim adalet anlayışımızın da temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Vatandaşların devlete olan güveninin en güçlü kaynağının hızlı, adil, etkin ve erişilebilir yargı sistemi olduğunu dile getiren Gürlek, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetinin de temel felsefesi yargı hizmetlerini hızlandırmak, bu kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermektir. 2002'de Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekare iken 2026 yılı mart ayı itibarıyla 6 milyon 76 bin metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi bu rakam net şekilde göstermektedir."

Gürlek, 65 yeni adliye binasının 2026 yatırım planı kapsamına alındığını aktararak, yeni binaları daha erişebilir, insan odaklı, teknolojik olarak tasarladıklarını kaydetti.

Hem vatandaşlar ve avukatlar hem de çocuklar ve mağdur kadınlar için sosyal alanların oluşturulması amacıyla yeni imkanlar sağladıklarını, güçlü adalet sisteminin yalnızca hakim ve savcıyla değil, altyapının güçlü olmasıyla ayakta duracağını, olumsuz fiziki koşullarda hizmet gösteren adliye binalarının yenilenmesi, yeni adalet saraylarına taşınması konusunda da büyük hamleler yaptıklarını anlatarak, "Daha önce adliye binaları kiralıktı ya da fiziki şartları kötüydü. Bu konuda özellikle AK Parti hükümeti döneminde çok önemli adımlar atıldı." dedi.

İnşaatı devam eden Sakarya Yeni Adliye Binası'nın da 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacağını bilgisini veren Gürlek, özellikle Sakarya'nın ihtiyacının giderileceğini kaydetti.

- "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız"

Gürlek, Bölge İdare Mahkemesi talebinin olduğunu, bunu değerlendireceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sürekli olarak adliye yapmakla kalmıyoruz, hakim ve savcının kalitesini ve fiziki şartlarını da artırıyoruz. Sakarya'da 2002'de il genelinde toplam 77 mahkeme bulunmaktayken, şu an toplam 164 mahkeme bulunmakta. Bugün Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım, Güçlü Türkiye vizyonu için sahada yapmış olduğumuz çalışmalardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı için güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunmanın yanı sıra yanı sıra elbette olmazsa olmazı güven veren güçlü adalet mekanizmasıdır. Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı, özellikle adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız. Bu konuda güven veren, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı doğrultusunda adaleti güçlendirmeye, yargı hizmetlerini hızlandırmaya, özellikle vatandaşın uğradığı mağduriyetleri kısa sürede sonuçlandırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Gürlek, "Milletimizin adalete layık olan ihtiyacını gidermek için Türkiye Yüzyılı'nı adaletin ve hakkaniyetin yüzyılı yapmak için durmadan çalışacağız. Adalet Bakanı olarak bunu şimdiden temin ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek'e AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra hakim ve savcılarla basına kapalı görüşen Gürlek, ardından yapımı devam eden yeni adliye binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber