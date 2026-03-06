Hatay'da dev konut hamlesi: 13 bin 289 yeni yuva için imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Kapalı Spor Salonu'nda "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde yaptığı konuşmada, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bugün kuralarını çekecekleri yeni yuvaların, hak sahipleri için hayırlar getirmesini temenni eden Kurum, şöyle konuştu:

"Kurada çıkmayan kardeşlerimiz de üzülmesin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha nice büyük hizmetleri inşallah sizlere yapmaya devam edeceğiz. Hoşgörünün kadim yurdu, asırlar boyu farklı inançların, kültürlerin ve dillerin burada omuz omuza yaşadığı, kardeşliğin başkenti Hatay'ımız bugün yine çok önemli bir heyecana tanıklık ediyor. Hataylı hemşerilerimize bir söz vermiştik, biz bütün o sözlerimizi hamdolsun tek tek gerçekleştiriyoruz. 'Afet konutlarını bitirdik, şimdi sıra sosyal konutlarımızla hak sahibi olmayan vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz.' demiştik. Birkaç ay önce verdiğimiz bu sözü tutmanın huzuruyla, bizi Hataylı hemşehrimize mahcup etmeyen Rabb'imize hamdediyoruz. Hatay'ımızda teslim ettiğimiz afet konutlarının ardından şimdi de Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile Hataylı kardeşlerimize yeni yuva heyecanı yaşatıyoruz."

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yuvalardan altyapıya, ulaşımdan enerji hatlarına kadar 11 ilde tarihte eşi benzeri görülmemiş maddi ve manevi bir yıkım getirdiğini ancak bu ağır hasarı onarmak, afetin açtığı ağır yarayı sarmak için bu toprağın evlatlarının birbirine sımsıkı kenetlendiğini dile getirdi.

Depremin ilk anından itibaren gece gündüz demeden sahada olduklarını belirten Kurum, yuvalarını yanı sıra içinde huzurla yaşanacak mahalleler, çocuk parkları ve sosyal alanları da inşa ettiklerini anlattı.

Hak sahiplerine 455 bin konutu tamamlayarak teslim etmenin şerefine eriştiklerinin altını çizen Kurum, "Bu başarı, tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayacak bir duruşla gerçekleşen tam bir devlet-millet destanıdır. Tarihin her açıdan kırılma noktasında olduğu bir dönemde yaşadığımız felaketin altından kaldıran güç, Türk milletinin emsalsiz kardeşliğidir, Hataylıların, sizlerin eşsiz duruşudur ve en önemlisi de hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin milletine olan sevdasıdır." diye konuştu.

- "Bu proje, bizim milletimize olan sevdamızın sözüdür"

Kurum, şimdi hep beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Ev Sahibi Türkiye Projesi"nin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye genelinde, 81 ilde planladıkları 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile her bir vatandaşın güvenli, modern ve dayanıklı yuvalarda yaşama hakkını hep birlikte güvence altına aldıklarını vurgulayan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kimseyi geride bırakmayan, herkesin, her kesimin elinden tutan bu proje, bizim milletimize olan sevdamızın sözüdür, nişanesidir. Bu çerçevede deprem bölgesine biliyorsunuz fazla kontenjan ayıracağımızı ifade etmiştik ve bu kapsamda işte Hatay'da tam 13 bin 289 sosyal konut projesini, inşasını gerçekleştiriyoruz. Tabii bu projeyi yaparken de hem merkezde hem de orada vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda ilçelerimizden, milletvekillerimizin, teşkilatlarımızın, vatandaşımızın talebini dikkate alarak yapıyoruz."

Bakan Kurum, proje kapsamında Hatay merkezde 6 bin 800, Altınözü'nde 500, Arsuz'da 200, Belen'de 300, Dörtyol'da 270, Erzin'de 50, Hassa'da 1500, İskenderun'da 1354, Kırıkhan'da 600, Kumlu'da 70, Payas'ta 95, Reyhanlı'da 750, Samandağ'da 500 ve Yayladağı ilçesinde inşa edilecek 300 konutun kura çekimini gerçekleştireceklerini bildirdi.

İnşa edilecek bu konutların modern ve sağlam mimariyle, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla yapılacağını vurgulayan Kurum, projeyle 500 bin ailenin yüzünü güldüreceklerini dile getirdi.

- "Türkiye bugün masada da sahada da söz sahibi olan bir devlettir"

Türkiye'nin gücüne dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Şükran duygularımızı sunuyoruz çünkü bugün Türkiye'nin sözü tüm dünyada dikkate alınıyorsa, bütün burada, işte bölgemizde, dünyada yaşanan küresel belirsizliklere rağmen Türkiye halen güvenli limansa, deprem bölgesinde 2 yılda 455 bin konut bitiyor ve hemen sonrasında 81 ilde 500 bin konut üretecek Yüzyılın Konut Projesi başlıyorsa, bunun arkasındaki güç Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte coğrafyamızı görüyorsunuz, Türkiye bugün masada da sahada da söz sahibi olan bir devlettir. Türkiye, kim ne derse desin bölgesinde düzen kuran, kendi kararlarını net bir şekilde ortaya koyan, milletinin menfaatini her şeyin üzerinde tutan ve dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında duran bir güçtür. Bizim için Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 86 milyonun birliği ve beraberliği emin olun her şeyin üzerindedir."

- "Kanın ve acının tarafında değil, daima sulhun, istikrarın ve huzurun tarafındayız"

Kurum, dili, dini, mezhebi, kökeni ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkesin aynı kaderin, geleceğin parçası olduğuna yürekten inandıklarını dile getirdi.

İç siyasette de dış politikada da zorlu süreçlerin üstesinden geldiklerini ve gelmeye de devam ettiklerinin altını çizen Kurum, "Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada, hiçbir zaman kavganın, kanın ve acının tarafında değil, daima sulhun, istikrarın ve huzurun tarafındayız, bugün de aynı duruşa sahibiz. İnşallah bölgede dökülen kanın durması, kardeşliğin yeniden hayat bulması, bütün İslam aleminin daha aydınlık, güçlü yarınlara ulaşması için hep birlikte dua ediyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, daha çok çalışacaklarını, milletin yarınları için daha çok alın teri dökeceklerini, annelerin duası için daha çok çabalayacaklarını, gece gündüz demeden hep birlikte koşmaya devam edeceklerini belirtti.

Deprem bölgesindeki 455 bin konuta hep birlikte inandıklarını, çalıştıklarını ve başardıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün de 500 bin sosyal konutumuz için çalışacağız, başaracağız. Başaracağız çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde laf değil iş var, sorun değil, çözüm var, sen-ben yok, biz var, hepimiz var. Allah'ın izniyle 500 bin sosyal konutumuz bitecek, burada hiçbir kardeşimin hayali ertelenmeyecek, gelecek beklentileri bekletilmeyecek, işin sonunda da milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."

Konuşmaların ardından Hatay'da inşa edilecek 13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi dualarla yapıldı.