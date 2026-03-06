İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD ve İsrail'e tepki: Bu savaş yasa dışı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "uluslararası hukuka aykırı ve büyük bir hata" olarak nitelendirerek, bu savaşın sadece dünya barışını değil, yükselen enerji fiyatları nedeniyle ailelerin refahını da doğrudan tehdit ettiğini savundu.

Haber Giriş : 06 Mart 2026 17:55
İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde yapılan 36. İspanya-Portekiz Hükümetler Arası Zirve'nin ardından ev sahibi ülkenin Başbakanı Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.

- Sanchez: "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelerden "çok derin endişe duyduklarını" vurgulayan Sanchez, "Bu gerçek bir tehdit. Dünyanın barışı için tehdit olması tek başına yeterli olsa da sadece bununla kalmıyor, ailelerin refah ve huzuru, başta aile içi ekonomi olmak üzere tüm ülke ekonomisi için de bir tehdit." şeklinde konuştu.

"Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı" diyen Sanchez, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır. Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

"İspanya uluslararası hukukun yanında" diyen Sanchez, "Sadece bu da değil. Bugün birçok basın organında yayımlanan anketlerde de görüldüğü gibi (Her 3 İspanyol'dan 2'si savaşa karşı çıkıyor) İspanya hükümeti, büyük bir çoğunluğun da yanında." ifadelerini kullandı.

Sanchez, "İran savaşına hayır dediğimiz gibi aynı kararlılıkla, bu çatışmanın mağduru olan bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yardım eli uzatmakta ve dayanışma göstermekte kararlıyız." dedi.

Sanchez, Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldıkları, "Cristobal Colon" adlı İspanya'daki en gelişmiş teknolojilere sahip fırkateynin "koruma, kurtarma, savunma ve kolektif güvenlik" amaçlı görev yapacağını söyledi.

İspanya Başbakanı, "Burada mesele İran rejiminden yana olup olmamak değil temel konu uluslararası hukuka bağlı olup olmamaktır. Biz her zaman İran rejimine karşı olduk. Bu yüzden İspanya hükümetinin tutumu tutarlı ve uyumludur. Bu savaş sadece acı, ızdırap, ekonomik sıkıntı getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "Müttefik ve dost ülke Türkiye'nin de yanındayız"

Diğer yandan Portekiz'in muhafazakar, sağ görüşlü Başbakanı Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya yönelik, ikili ticareti kesme tehdidiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Tehditler çözüm yolu değildir. İran rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri ve nükleer silahlanma politikalarına rağmen, bölgede saldırganlığın azaltılmasını savunuyoruz. Portekiz hükümeti, çatışmaları çözmenin yolu olarak diplomasi ve müzakereyi savunan ve aynı zamanda müttefikleri çatışma halindeyken her zaman onların yanında duran bir hükümettir." dedi.

Portekiz'in her zaman AB'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in (BM) yanında olduğunu vurgulayan Montenegro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verdikleri destekte olduğu gibi "müttefik ve dost ülke olarak" altını çizdiği Türkiye'nin de yanında olduklarını kaydetti.

Zirve kapsamında İspanya ve Portekiz hükümetleri iklim değişikliğine karşı mücadele, sivil koruma, acil müdahaleler, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, rekabet gücü ve tüketici hakları, işçi hakları ve sosyal politikalar başlıklarında ikili işbirliği anlaşmaları imzaladı.

