Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

'ÇOK FAZLA DOSYA YARGININ ÖNÜNE GİDİYOR'

Bakan Gürlek, Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra 12'nci yargı paketini Meclis'ten geri çektiğini aktararak, "Çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. Özellikle toplumdaki beklentiler, talepler önemli. Özellikle vatandaşlarımızda adalete güven eksikliği var. Biz bunun araştırmasını da yapıyoruz. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk şu ortaya çıkıyor. Yargılamanın uzun süre sürmesi; yani vatandaşlarımızın bu konuda bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Yargılamalar neden uzuyor? Ben uygulamadan geliyorum bu konuda bilgi sahibiyim. Bilgi sahibi olduğum için hemen icraata geçmek istiyorum. Şu an bizim 2025 yılında 12,5 milyon dosyamız var. Bu dosya sayısı çok fazla. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için bizim gerekli adımları atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesi genişletildi, arabuluculuk müessesi genişletildi; ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor, bir adliyeye gelmek istiyor. Yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz" dedi.

'HEDEF SÜREYE RİAYET EDİLMESİNİ DENETLEYECEĞİZ'

Bakan Gürlek, kira tespit davasının 9 aylık sürede bitirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu yargıda hedef süre. Yani hakim, savcı UYAP'tan dosyaya girdiği zaman kira tespit davasının 9 ayda bitirileceğini biliyor. Ama bu süreye riayet edilmiyor. Bu 9 aylık süre bir bakıyoruz 4 yıl olmuş, 5 yıl olmuş. Şimdi burada biz artık bu süreye riayet edilmesini denetleyeceğiz. Eğer iş yoğunluğu fazlaysa biz bunu otomatik olarak HSK'dan gördüğümüz için hemen oraya yeni bir mahkeme açacağız. Personel sayısı azsa katip takviyesi yapacağız. Hakim beyin ya da hakime hanımın şahsından kaynaklanan bir sorunu olabilir. Hakimler ve savcıların tabi olduğu disiplin hükümleri var. Yer değiştirme, terfi, atama bunlarla ilgili süreci başlatacağız. 'Sonuçta sen 9 ayda bitmesi gereken bir davayı 4 yılda bitirememişsin. Yani kusura bakma sonuçlarına katlanacaksın.' Bunu söyleyeceğiz, bunu sert işleteceğiz. Ben bu sürecin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

'HAKİM ARKADAŞLARIMIZI BİRAZ ZORLAYACAĞIZ'

Bakan Gürlek, yargılamanın hızlanması konusunda çalışmaları olduğunu ve bunu 12'nci yargı paketine koyacaklarını söyleyerek, "Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12'nci pakete yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama terfide belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız. Yani hakim belirli bir iş vizesi tutturması gerekecek terfi etmesi için. Vermiş olduğu kararın da doğruluğunun olması gerekecek. Yani o karar Yargıtay'dan onanacak. Bu da bizim artık olmazsa olmazımız. Anlık olarak sahadan bilgi alacağız. Mesela İstanbul'da iş davaları ile ilgili çok fazla şikayet var. Hemen biz iş mahkemesi kuracağız. İzmir'de kira tespit davalarıyla ilgili çok fazla şikayet var. Hemen yeni bir kira mahkemesi kuracağız. Anlık olarak yani ihtiyaca cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'HAKİM SAVCILARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA KARŞIYIZ'

Gürlek, yargı mensuplarının sanal medya kullanımına ilişkin de "Sosyal medyada son zamanlarında bazı hakim savcı arkadaşlarımız fotoğraflar veriyorlar operasyonlarıyla ilgili, polislerle fotoğraf çekiyorlar. Bunlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunlar yanlış. Bu süreçle de ilgili takip ediyoruz. Hakim savcıların sosyal medya kullanmasına karşıyız. Hakim savcı dosyasıyla, kararıyla konuşur. Yani bunların sosyal medyada boy göstermesi, açıklama yapması ya da işte 'şu operasyonu yaptık', bununla fotoğraf vermesi, bunlar yanlış şeyler" dedi.