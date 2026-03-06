EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
YÖK Başkanı Özvar: Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği önemli
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Bakan Tekin: Dünyada tüm sınıfları akıllı tahtalı tek ülke Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitimde katettiği mesafeyi Birleşmiş Milletler raporlarına dayandırarak; 650 bin dersliğin tamamında internet erişimli akıllı tahta bulunan dünyadaki tek ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Bakan Tekin, "80 kişilik sınıflardan ve bilgisayarsız okullardan, her sınıfta etkileşimli tahtanın olduğu modern bir sisteme geçtik" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 20:21, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 20:22
Bakan Tekin: Dünyada tüm sınıfları akıllı tahtalı tek ülke Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an 650 bin dersliğin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor." dedi.

Tekin, Karaman'daki İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı dileyerek, Çelik'in görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adının Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini söyledi.

Tüm Türkiye'de eğitim yatırımları alanında büyük hizmetler yapıldığını vurgulayan Tekin, AK Parti hükümeti döneminde eğitimde büyük atılım gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Eğitim öğretimle ilgili devrim niteliğinde işler yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Mektuplar' projesi başlatıyor. 2023'te o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' yazmış. Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık."

- "Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 'O gün yanlış yaptık, özür diliyoruz.' diyorsa çıksın özür dilesin"

Tekin, eğitimde demokratikleşme konusunda da büyük işler başardıklarını, 2002'den önce kıyafetin okula girmede problem yarattığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de Anayasa Mahkemesine taşıdığı bir anayasa değişikliğini hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"MHP ve AK Parti, o gün bir anayasa değişikliği yapıyor. Yaptığımız tek şey şu: 'Başörtüsüyle üniversiteye girmek için problem olmasın, kimse kıyafetinden dolayı eğitim öğretim hakkından mahrum edilemez.' diyoruz. Şimdi ben diyorum ki, bir muhalefet partisi bundan niye rahatsız olabilir? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi 'O gün yanlış yaptık, özür diliyoruz.' diyorsa çıksın özür dilesin. Desinler ki 'O gün öyle düşündük, bugün böyle bir anayasa değişikliğini biz de istiyoruz.'

O gün, 'Bugün öğrenciye serbest kılıyorsunuz ama yarın kamu çalışanları da örtünürse ne yapacağız, bu laikliğe aykırı.' demişsiniz. Şimdi soruyorum, kamu çalışanları başını örttüğü zaman laikliğe aykırı bir şey yapmış mıdır? 2008'de bunu laikliğe aykırı görüyordunuz. Bugün hala laikliğe aykırı görüyor musunuz? Eğer o gün yanlış yaptıysanız özür dileyin. 'Üniversite öğrencileri başını örterek üniversiteye giderse toplumun huzuru bozulur.' demişler. LGBT'yi savunuyorsunuz. LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor da başını örtmek mi bozuyor?"

Tekin, vatanseverlik, yardımseverlik, dayanışma, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramların yerleşmesi açısından Milli Eğitim Bakanlığının önemli olduğunu vurguladı.

Okullarda ramazanın doyasıya yaşanması için "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesini yayımladıklarına değinen Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına göre ve mahremiyet ilkesine saygı gösterilerek yapıldığını söyledi.

Genelgeye müteakip yayımlanan bildiriye karşı suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Tekin, "Çocuklarımız ramazanı toplumla beraber yaşasınlar diye bir genelge yayımladık. Kıyamet koptu. 168 kişi bir bildiri yayımladı. Arkadaşlar, toplumun yüzde 99'u ramazana saygı gösteriyor. Milletimin değerlerine, milli birlik ve beraberlik şuuruna bu şekilde hakaret eden bir kişiyi yargıya taşımak durumundayım. Milletin değerlerine hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulundum." dedi.

Tekin, toplantının ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

