Bakan Tekin: Fatma öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çekmeköy'de görevli olduğu okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ailesine başsağlığı diledi. Tekin, Çelik'in görev yaptığı Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının, Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini kaydetti.

Tüm Türkiye'de eğitim yatırımları alanında büyük hizmetler yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, AK Parti hükümeti döneminde eğitimde büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, "Eğitim-öğretimle ilgili gerçekten devrim niteliğinde işler yapmışız. 2002 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Cumhuriyetin yüzüncü yılına mektuplar projesi başlatıyor. 2023'de o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz 'İnşallah cumhuriyetin 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur' yazmışlar. Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletlerin raporunda dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık" dedi.

Eğitimde demokratikleşme konusunda da büyük işler başardıklarını belirten Bakan Tekin, 2002'den önce kıyafetin okula girmede problem oluşturduğunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı bir anayasa değişikliğini hatırlatan Tekin, "MHP ve AK Parti o gün bir anayasa değişikliği yapıyor. Yaptığımız tek şey şu, 'başörtüsüyle üniversiteye girmek için problem olmasın, kimse kıyafetinden dolayı eğitim öğretim hakkından mahrum edilemez' diyoruz. Şimdi ben diyorum ki, bir muhalefet partisi bundan niye rahatsız olabilir? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi o gün yanlış yaptık, özür diliyoruz diyorsa çıksın özür dilesin. Desinler ki o gün öyle düşündük. Bugün böyle bir anayasa değişikliğini biz de istiyoruz. O gün 'Bugün öğrenciye serbest kılıyorsunuz ama yarın kamu çalışanları da örtünürse ne yapacağız, bu laikliğe aykırı' demişsiniz. Şimdi soruyorum, kamu çalışanları başını örttüğü zaman laikliğe aykırı bir şey yapmış mıdır? 2008'de bunu laikliğe aykırı görüyordunuz. Bugün hala laikliğe aykırı görüyor musunuz? Eğer o gün yanlış yaptıysanız özür dileyin. 'Üniversite öğrencileri başını örterek üniversiteye giderse toplumun huzuru bozulur' demişler. LGBT'yi savunuyorsunuz. LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor da başını örtmek mi bozuyor?" diye konuştu.

Bakan Tekin, vatanseverlik, yardımseverlik, dayanışma, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramların yerleşmesi açısından Milli Eğitim Bakanlığının önemli olduğunu kaydetti. Okullarda Ramazan'ın doyasıya yaşanması için "Maarifin Kalbinde Ramazan" genelgesini yayımladıklarını aktaran Bakan Tekin, etkinliklerin gönüllülük esasına göre ve mahremiyet ilkesine saygı gösterilerek yapıldığını söyledi. Genelgeye müteakip yayımlanan bildiriye karşı suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımız Ramazan'ı toplumla beraber yaşasınlar diye bir genelge yayımladık. Kıyamet koptu. 168 kişi bir bildiri yayımladı. Arkadaşlar, toplumun yüzde 99'u Ramazan'a saygı gösteriyor. Milletimin değerlerine, milletimin milli birlik ve beraberlik şuuruna bu şekilde hakaret eden bir kişiyi yargıya taşımak durumundayım. Milletin değerlerine hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulundum" dedi.

Tekin, toplantının ardından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katıldıktan sonra Karaman'dan ayrıldı.