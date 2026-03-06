Bakan Gürlek: Dezenformasyon faaliyetleri yakından takip edilmektedir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın dikkat çektiği üzere, dijital mecralarda yürütülen dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri devletimizin ilgili tüm kurumları tarafından yakından takip edilmektedir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda yürütülen adli süreçler kapsamında; toplumda korku ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplara yönelik hukuki işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Devletimiz, siber vatanda da milli güvenliğini koruma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.