7 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

7 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

7 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temalı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.08)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak.

(Karaman/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın, Hayat ve Adalet" paneline iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yalova İl Özel İdaresi Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, Teşkilat İftarı programına katılacak.

(Yalova/15.30/16.30/18.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Almanya'da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen bölge iftar programına iştirak edecek.

(Köln)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve "Vefa İftar" programına katılacak.

(Kütahya/17.00/19.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İsviçre'de düzenlenen "Uluslararası Demokratlar Birliği İsviçre 10. Geleneksel İftar" programına iştirak edecek.

(Zürih)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediyeye ziyarette bulunacak, sektör toplantısına katılacak, jeotermal sera ziyareti gerçekleştirecek ve AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kırklareli/13.00-18.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirecek, Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar ve ailesine ziyarette bulunacak, Gençlik Söyleşi Programı ile Musabeyli Ayrım Kilis Yolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, esnaf ziyareti yapacak, AK Parti Kilis İl Başkanlığı Teşkilat Vefa İftarı Programı'na katılacak.

(Kilis/13.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul)

2- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, RAMS Başakşehir-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, Erzurumspor FK-Manisa FK, Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor-İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/Sivas/13.30/Çorum/Balıkesir/16.00/Diyarbakır/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasına 6 maçla devam edilecek.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta 13 maçla başlayacak.

5- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

(Belfast/22.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına, Galatasaray MCT Technic-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Bursaspor Basketbol ve Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Kuzeyboru-Zerenspor, İlbank-Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Göztepe-Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla tamamlanacak.

(Aksaray/13.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/16.00/20.00)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası dördüncü maçında Çekya'ya konuk olacak.

(Zlin/19.30)

