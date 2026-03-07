Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Kamu Kurumlarında Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla Diyanet, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile çeşitli kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi.

07 Mart 2026
Kamu Kurumlarında Üst Düzey Atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yeni atamalar yapılırken bazı yöneticiler görevden alındı ve yerlerine yeni isimler getirildi.

Diyanet işleri başkanlığında kurul üyelikleri

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve İbrahim Şen atandı.

Diplomatik temsilciliklere yeni görevlendirmeler

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı diplomatik temsilciliklerde de atamalar gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Mustafa Kıbaroğlu atandı.

Gürcistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı görevlendirildi.

Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun atandı.

Arnavutluk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes getirildi.

Kültür ve turizm bakanlığında görev değişiklikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı üst düzey yöneticilerde değişikliğe gidildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk getirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alınarak yerine Cem İca Deliorman atandı.

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

Vakıflar genel müdürlüğünde atamalar

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yapılan atamalar kapsamında;

I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin,
Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik,
II. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz,
Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.

Milli eğitim bakanlığında üst düzey değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç atandı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Ayşegül Gökçalp Durna getirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

Tarım ve orman bakanlığında il müdürü değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cinneviz görevden alındı. Yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Harun Akıllı atandı.

Toprak mahsulleri ofisi yönetiminde değişiklik

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atandı.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.

Bakanlıklarda acil durum ve savunma planlaması daire başkanlıklarına atamalar

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan
Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik
İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb
Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar
Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük
Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş
Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.

