Fahrettin Altun Büyükelçi olarak atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. TİHAK Başkanı Fahrettin Altun, Vatikan büyükelçisi olarak atandı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atandı
7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazetede yer alan atama kararına göre,
- Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu,
- Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı,
- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun ve
- Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 6, 2026
Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve.