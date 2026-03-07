Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla bazı üniversitelerde akademik yapılanmaya ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı fakülte ve enstitüler kurulurken bazıları kapatıldı ve bazı fakültelerin isimleri değiştirildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Yeni kurulan fakülte ve enstitüler

Cumhurbaşkanı kararının ekinde yer alan listeye göre bazı üniversitelerde yeni akademik birimler kuruldu.

Abdullah Gül Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Kayseri Üniversitesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.

İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Kapatılan fakülte ve enstitüler

Karar kapsamında bazı üniversitelerde faaliyet gösteren fakülte ve enstitüler de kapatıldı.

Abdullah Gül Üniversitesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesindeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesindeki Eczacılık Fakültesi de kapatılan birimler arasında yer aldı.

İsmi değiştirilen fakülte

Yayımlanan kararla bir üniversitede fakülte ismi değişikliğine de gidildi.

Aksaray Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Kararla birlikte bazı üniversitelerde akademik yapılanmanın yeniden düzenlenmesi amaçlanırken, yeni kurulan fakülte ve enstitülerle eğitim alanlarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.