Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi kapsamında Bolu'da konuştu. "İrtikap" suçlamasıyla tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek veren Özel, soruşturma kapsamında adı geçen zincir marketlerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, bazı marketlerin baskı altında şikayetçi yapıldığını savunurken, BİM'i meydandaki kalabalığa söyleterek sert ifadeler kullandı.

Özel'den üç harfli market çıkışı

Bolu Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Özgür Özel, Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturmanın arka planına ilişkin çeşitli iddialar dile getirdi. Özel, soruşturma kapsamında adı geçen zincir marketlerin savcılık baskısıyla şikayetçi konumuna getirildiğini öne sürdü. Bazı marketlerin daha sonra geri adım attığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şok Market 'biz şikayetçi değiliz' diye açıklama yaptı. A101 CEO'su beni aradı, 'biz şikayetçi değiliz' dedi."

BİM'i meydanda hedef gösterdi

Özel, konuşmasının devamında geriye kalan zincir market için meydandaki kalabalığa dönerek "Şimdi üç harflilerden bir tanesi kaldı. Kim o?" diye sordu.

Kalabalığın "BİM" şeklinde yanıt vermesi üzerine Özel, ilgili market zincirine yönelik şu sözleri kullandı:

"O da doğru dürüst bir açıklama yapmazsa Bolu ne yapacağını biliyor."

Özel'in bir şirketi miting meydanında doğrudan hedef alması ve kalabalığa söyleterek uyarıda bulunması, siyasi ve ekonomik çevrelerde tartışma yaratan ifadeler arasında yer aldı.

Özel, üç harfli marketlerden zorla bağış alınarak burs verilmesini savundu

Özel, Tanju Özcan döneminde faaliyet gösteren BolSev (Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) üzerinden yürütülen burs programını da savundu.

Vakfın kentteki hayırseverlerden bağış topladığını belirten Özel, zincir marketlerden de katkı talep edildiğini ifade ederek, bunun öğrencilere burs sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Özel, vakıf aracılığıyla yüzlerce öğrenciye destek verildiğini belirterek, soruşturma nedeniyle burs ödemelerinin aksadığını dile getirdi.

527 öğrenci için bağış çağrısı

Özel, üç harfli marketlerden zorla alınan reklam paralarının kesilmesi nedeniyle BolSev Vakfı üzerinden burs alan öğrencilerin mağdur olduğunu ve öğrencilerin mağdur olmaması için bağış çağrısında bulundu. Tanju Özcan'ın kendisine bursların aksadığını söylediğini aktaran Özel, vatandaşları vakfa destek olmaya davet etti. Özcan'ın görevden uzaklaştırılmasına da tepki gösteren Özel, Bolu halkının belediye başkanına sahip çıktığını savundu.