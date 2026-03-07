Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
SGK'den yemek bedeli kararı: İşte prime dahil olacak yeni tutar!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
APP plaka kullananlar dikkat: İşte yeni ceza oranları ve değişim süreci!
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Bakan Gürlek: 2026 yatırım planına 65 yeni adliye binası alındı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Bazı uçuş iptalleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
'İç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı'
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
TÜSİAD'ın eski yöneticilerinin davasında karar
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Epstein dosyaları: Gizli tutulan Trump kayıtları yayınlandı
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Ticaret Bakanlığı 9,3 milyon ürünü denetledi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Yurt içinde piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2026 07:24, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 07:46
Yazdır
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ikinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber