Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Söğüt ilçesinde bir sınıf öğretmeni aracında ölü olarak bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden öğretmenin, ilk belirlemeye göre kalp krizinden öldüğü tahmin edildi.
Bilecik'te bir öğretmen arabasında ölü bulundu.
Söğüt ilçesi Orta Mahalle Eskişehir Caddesi üzerinde park halindeki kamyonet içerisinde hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine acil servis ekipleri geldiğinde şahsın öldüğü tespit edildi.
Şahsın ilçeye bağlı Küre Köyü'nde eğitim veren Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erol Küçük olduğu tespit edildi.
ŞAHSIN, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR
Küçük'ün cansız bedeni Olay Yeri İncele Ekipleri'nce yapılan çalışma ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın ilk belirlemeye göre kalp krizinden öldüğü tahmin edildi.