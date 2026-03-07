İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan tarım arazilerini üretime kazandıracak projelere yüzde 75'e varan hibe desteği verilecek.

İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı

Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen, nadasa ayrılan ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemlerinin kullanılması suretiyle bitkisel üretimin artırılmasına yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il tarım ve orman müdürlüklerince hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arazilerdeki hibe desteklerini içeriyor. Buna göre, verilecek hibeler 1 Ocak-31 Aralık 2026 tarihlerini kapsıyor.

İşlenmeyen veya nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırılması, iklim değişikliği dikkate alınarak uygun çeşitlerle öncelikle yağlı tohumlu bitkiler, baklagil ve hububat ile sebze üretiminin geliştirilmesi, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimin artırılması desteklemeler arasında yer alıyor.

- Desteklerden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek

Hibe oranları, belirlenen destekleme konuları için proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve üretici örgütleriyle proje kapsamında işbirliği yapılabilecek. Hibelerden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecek.

Hibelerden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe alan yatırımlar, Bakanlıkça yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere Karar kapsamında desteklenmeyecek.

Üretim planlaması kapsamına alınan ürünlerin belirlenen tarım havzaları dışında yetiştirilmesi durumunda destek verilmeyecek, aynı arazi için iki yıl üst üste destek olmayacak.

- Haksız yere yapılan ödeme, faiziyle geri alınacak

Haksız yere yapılan destekleme ödemelerine ilişkin projede hibe olarak desteklenen kısmın bedeli, gecikme zammı oranları dikkate alınarak kanuni faiziyle geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile destekten yararlananlar, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Belirtilen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir tarımsal destekleme programından yararlandırılmayacak.

