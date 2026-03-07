Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
İran: Komşu ülkelerden özür diliyoruz

İsrail-ABD ortak saldırılarıyla başlayan savaşla İran Körfez ülkelere misilleme saldırılarına devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırılan ülkelerden özür dileyerek, daha fazla saldırı yapılmayacağı bildirildi.

07 Mart 2026 10:49
İran: Komşu ülkelerden özür diliyoruz

ABD ve İsrail'in ortak hava saldırılarıyla İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yaşanan savaş 8. gününde devam ediyor.

İran, Hamaney'in ölümünün hemen ardından İsrail ve ABD üslerine balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

KÖRFEZ ÜLKELERE MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLEDİ

Bu misillemeler sırasında İran, Körfez ülkelerdeki ABD unsurlarına da saldırılar düzenledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçtiğimiz günlerde komşu ülke liderlerine hitaben iki ayrı mesaj yayımlamış, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz, diplomasi yoluyla savaşı önlemeye çalıştık ancak ABD-Siyonist saldırganlık bizi savunmaya zorladı" demişti.

"KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nin aldığı kararla komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze saldırılarının durdurulduğunu açıkladı.

Pezeşkiyan, açıklamasında, "Komşu ülkelerden İran'a saldırı olursa karşılık verilecek ancak artık saldırmayacağız. Komşu ülkeler bizim kardeşlerimizdir, özür diliyoruz" dedi.

"TÜM ANLAŞMAZLIKLARI KENARA BIRAKMALIYIZ"

Pezeşkiyan ayrıca "Bugün tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakmalı ve suyumuzu, toprağımızı, vatanımızı savunmalıyız" diyerek ulusal birlik çağrısı yaptı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan konuşmada, Geçici Liderlik Konseyi'nin dün aldığı karar duyuruldu.

Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan süreç ve komutanlarımız ile liderimizin vahşi saldırı nedeniyle hayatlarını kaybetmeleri sebebiyle; komutanlar yokken silahlı kuvvetlerimiz gerekli tüm girişimleri serbestçe gerçekleştirdi."

"HERHANGİ BİR SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERECEĞİZ"

Dakikalar önce paylaşılan bilgilere göre ise Pezeşkiyan, "Komşu ülkeler bizim kardeşlerimizdir" diyerek özür diledi ve savunma dışında saldırı yapılmayacağını duyurdu.

Ancak Pezeşkiyan, "Herhangi bir saldırı olursa karşılık verilecektir" uyarısını da ekledi.


