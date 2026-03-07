Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi

KGM'nin "2025 Faaliyet Raporu"ndan yapılan derlemeye göre kurum, geçen yıl devlet ve il yollarının trafik güvenliği için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kapsamda KGM, kaza potansiyeli yüksek kesimlerin ve kaza kara noktalarının önüne geçilebilmek için planlanan yolların geometrik elemanlarını trafik güvenliği yönünden kontrol etti, kontroller sonucunda güvenlik yönünden uygun görülen projelerin trafik güvenliği ekipmanlarına da onay verildi.

Genel Müdürlük, geçen yıl 729 kavşak projesinin trafik güvenliği, 1062 kilometre uzunluğundaki yolun da trafik güvenliği ekipmanlarının kontrolünü gerçekleştirdi.

Yol kullanıcılarının trafik güvenliğini artırmak, kazaları azaltmak ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KGM'nin, kaza kara noktaları ve trafik güvenliği alanındaki çalışmalarının özel bir yeri bulunuyor.

Ulusal bir konu olan trafik kazalarının azaltılmasıyla, ekonomik kayıplar ile ölüm ve yaralanmaların doğurduğu acıların en aza indirilmesi hedeflenirken, kara nokta oluşan yol kesimlerinde, gerekli fiziki düzeltmeler yapılarak kazaların engellenmesine, kaza risklerinin de azaltılmasına çalışılıyor.

KGM, 2025'te trafik güvenliği faaliyetlerine özel bir önem verirken, Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kara noktalarını çözmeye ve trafik emniyetini artırmaya yönelik çalışmalara devam edildi ve bu çalışmalarla 29 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesim iyileştirildi.

Kurum, 2003-2025 döneminde ise 1800 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmasına imza attı.

Sarsma bandı uygulamaları

KGM, sorumluluğundaki kesimlerde özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların arttığını tespit ederek, bu tür kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamasını hayata geçirdi.

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bandı, sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

Bu kapsamda KGM, geçen yıl 336 kilometrelik güzergahta sarsma bandı oluşturdu.

Oto korkuluk çalışmaları

KGM, 2025'te 1600 kilometrelik oto korkuluk yapılmasını hedeflerken, yıl sonu itibarıyla 2 bin 403 kilometrelik yapım, bakım ve onarım çalışması hayata geçirdi. Yeni oto korkuluk imalatı ise 1621 kilometre oldu.

Devlet ve il yollarında geçen yıl itibarıyla yaklaşık 60 milyar liralık 34 bin 500 kilometre oto korkuluk bulunurken, bunun yaklaşık yüzde 2'si hasarlar nedeniyle her yıl yenileniyor. Ayrıca bu yollarda 260 bin metrelik motosiklet koruyucu ray sistemi de bulunuyor.

50 milyondan fazla araç denetlendi

Genel Müdürlükçe, trafik güvenliğinin sağlanması, yolun planlanan ömrü süresince ekonomik olarak hizmet verebilmesi ve aşırı yüklü ticari taşıtların yola verdiği zararın en aza indirilmesi amacıyla, 104 karayolları denetim istasyonunda, 7 gün 24 saat çalışma düzenine göre ağırlık, boyut, takograf, çalışma ve dinlenme süreleri denetimi yapıldı.

Geçen yıl toplam 50 milyon 733 bin 658 araç denetlenerek toplam 2 milyar 317 milyon 532 bin 352 lira idari para cezası kesildi.