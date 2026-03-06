Hurda Bakır ve Hurda Kablo Fiyatları: Piyasayı Etkileyen Faktörler

Bakır; elektrik, elektronik, inşaat ve otomotiv sektörlerinde yoğun şekilde kullanılan bir metal olduğu için hurda bakırın piyasada önemli bir değeri vardır.

Bakırın en önemli özelliklerinden biri defalarca geri dönüştürülebilmesidir. Geri dönüşüm sırasında bakırın kalitesinde ciddi bir kayıp yaşanmaz. Bu nedenle sanayi üretiminde geri dönüştürülmüş bakır sıklıkla tercih edilir.

Hurda bakır; soyulmuş bakır, lama bakır, boru bakır, yanık bakır ve talaş bakır gibi farklı türlere ayrılır. Bu türlerin her birinin fiyatı, saflık oranına ve işlenme durumuna göre değişiklik gösterir. Özellikle soyulmuş bakır, yüksek saflık oranına sahip olduğu için hurda piyasasında en yüksek fiyatla alınıp satılan bakır türlerinden biridir.

Bu nedenle hem bireysel satıcılar hem de geri dönüşüm firmaları için hurda bakır önemli bir gelir kaynağıdır.

2. Hurda Kablo Nedir?

Hurda kablo, elektrik ve iletişim sistemlerinde kullanılan kabloların kullanım dışı kalmasıyla oluşan geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Kabloların içinde genellikle bakır veya alüminyum iletken bulunur. Bu iletkenler plastik veya kauçuk kaplama ile korunur.

Hurda kablo fiyatları belirlenirken kablonun içindeki metal oranı oldukça önemlidir. İçinde yüksek miktarda bakır bulunan kablolar daha değerli kabul edilir. Özellikle yer altı enerji kabloları, kalın elektrik kabloları ve sanayi kabloları yüksek bakır oranı nedeniyle daha yüksek fiyatlara satılabilir.

Hurda kablolar genellikle şu şekilde sınıflandırılır:

TTR kablo hurdası

Antigron kablo hurdası

Yer altı kablo hurdası

Data ve iletişim kabloları

Karışık kablo hurdası

Kablonun soyulmuş olması da fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Soyulmuş kablo, plastik kaplamasından ayrıldığı için içindeki bakır doğrudan geri dönüşüme hazırdır ve bu nedenle daha yüksek fiyatla satılabilir.

3. Hurda Bakır Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Hurda bakır fiyatları sabit değildir ve birçok ekonomik faktöre bağlı olarak sürekli değişir. Bu fiyat değişimlerinin en önemli nedeni dünya metal piyasalarındaki dalgalanmalardır.

Bakır, uluslararası emtia borsalarında işlem gören bir metaldir. Özellikle Londra Metal Borsası (LME) bakır fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Dünya piyasalarında bakır fiyatı yükseldiğinde hurda bakır fiyatları da genellikle artış gösterir.

Bunun dışında döviz kuru da Türkiye'deki hurda bakır fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü metal fiyatları genellikle dolar üzerinden belirlenir. Döviz kurundaki artış hurda bakır fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Ayrıca hurdanın temizliği, saflık oranı ve miktarı da fiyat üzerinde belirleyici olur. Büyük miktarda ve kaliteli hurda getiren satıcılar genellikle daha iyi fiyat teklifleri alabilir.

4. Hurda Kablo Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Hurda kablo fiyatları belirlenirken kablonun içindeki metal oranı en önemli kriterdir. Bakır oranı yüksek olan kablolar daha değerli kabul edilir.

Örneğin kalın enerji kabloları, ince veri kablolarına göre daha fazla bakır içerdiği için daha yüksek fiyatla alıcı bulabilir. Bunun yanında kablonun soyulmuş olup olmaması da fiyatı ciddi şekilde etkiler. Soyulmuş kablolarda plastik kaplama bulunmadığı için içindeki bakır doğrudan geri dönüşüme gönderilebilir.

Hurda kablo fiyatları ayrıca şu faktörlere göre değişebilir:

Güncel bakır fiyatları

Döviz kuru

Kablonun türü

İçindeki bakır oranı

Hurdanın miktarı

Bu nedenle hurda kablo satışı yapmadan önce güncel piyasa fiyatlarını takip etmek oldukça önemlidir.

5. Hurda Satarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hurda bakır veya hurda kablo satışı yaparken bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle güvenilir ve lisanslı hurdacılarla çalışmak oldukça önemlidir. Bu hem doğru fiyat almanızı sağlar hem de satış sürecinin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olur.

Hurda satmadan önce malzemenin türünü doğru şekilde ayırmak da kazancı artırabilir. Örneğin bakır kabloların plastik kaplamasını ayırmak veya farklı bakır türlerini ayrı şekilde satmak daha yüksek fiyat elde edilmesini sağlayabilir.

Ayrıca piyasa fiyatlarını takip etmek de oldukça önemlidir. Metal fiyatları günlük olarak değişebildiği için doğru zamanda satış yapmak daha fazla kazanç sağlayabilir.

Sonuç olarak hurda bakır ve hurda kablo, geri dönüşüm sektöründe yüksek değere sahip malzemeler arasında yer alır. Doğru zamanda ve doğru alıcıya satıldığında hem çevreye katkı sağlanır hem de ekonomik kazanç elde edilir.

