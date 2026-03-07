Türkiye'nin havalimanları 2 ayda 32,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün şubat ayı uçak, yolcu ve yük verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının şubatta iç hatlarda 65 bin 188, dış hatlarda ise 53 bin 18 olduğunu belirten Uraloğlu, böylece toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 159 bin 97'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında üst geçişler dahil toplam uçak trafiğinde yüzde 6,8 artış yaşandığına dikkati çekti.

Uraloğlu, şubatta iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 64 bin 417, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 20 bin 106 olduğunu ifade etti.

Söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 15 milyon 92 bin 119 yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,8 artış gerçekleşti. Sadece bir ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 45 ilimizin toplam nüfusunu aştı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, şubatta taşınan yük miktarının iç hatlarda 62 bin 588 ton, dış hatlarda 299 bin 19 ton olduğunu, toplamda 361 bin 607 ton yüke ulaşıldığını bildirdi.

2 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 32,9 milyon oldu

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, ocak-şubat döneminde iç hatlarda 133 bin 559, dış hatlarda 115 bin 767 olduğunu ve böylece üst geçişlerle toplam 338 bin 175'e ulaşıldığını ifade eden Uraloğlu, bu dönemde üst geçişler dahil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 4,1 arttığını belirtti.

Uraloğlu, 2 aylık uçuş yolcu istatistiklerine değinirken, "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 15 milyon 264 bin 562, dış hat yolcu trafiğinin 17 milyon 593 bin 28 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 32 milyon 877 bin 752 yolcuya hizmet verildi. Şubat sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025'in aynı dönemiyle kıyaslandığında, direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,7 artış oldu." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin, iç hatlarda 138 bin 209 ton, dış hatlarda 625 bin 264 ton olduğunu bildiren Uraloğlu, toplamda 763 bin 473 tona ulaşıldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı 12 milyon 771 bin 781 yolcuya hizmet verdi

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda geçen ay uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 409, dış hatlarda 31 bin 52 olmak üzere toplamda 39 bin 461'e ulaştığını ifade etti.

Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 167 bin 984, dış hatlarda 4 milyon 692 bin 989 olmak üzere toplamda 5 milyon 860 bin 973 yolcuya hizmet verildiğini belirten Uraloğlu, aynı havalimanında ocak-şubat döneminde iç hatlarda 17 bin 674, dış hatlarda 66 bin 877 olmak üzere toplamda 84 bin 551 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 ayda iç hatlarda 2 milyon 497 bin 817, dış hatlarda 10 milyon 273 bin 964 olmak üzere toplamda 12 milyon 771 bin 781 yolcu trafiği gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubatta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildi."

Uraloğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'na ilişkin de burada uçak trafiğinin şubatta 1936, 2 aylık dönemde ise 3 bin 798 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Turizm merkezleri 2 ayda 4 milyon 142 bin 577 yolcu ağırladı

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 2 ayda iç hatlarda 2 milyon 639 bin 736, dış hatlarda 1 milyon 502 bin 841'e ulaştığını ifade eden Uraloğlu, toplamda ise 4 milyon 142 bin 577 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu havalimanlarında iç hatlarda 19 bin 720, dış hatlarda 11 bin 72 olmak üzere toplamda 30 bin 792 uçak trafiği yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"2 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 1 milyon 757 bin 849, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 949 bin 90, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 170 bin 374 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 203 bin 551 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 61 bin 713 yolcu trafiği gerçekleşti."