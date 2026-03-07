Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Bahçeli'nin masasında Lübnan dosyası: Suriye ile birleşme senaryosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Lübnan'daki istikrarın sağlanmasına yönelik çeşitli değerlendirmeler üzerinde çalışma yürüttüğü, bunlardan birinin de "Suriye ile birleşme" olduğu iddia edildi.

Haber Giriş : 07 Mart 2026 14:26, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 14:27
Bahçeli'nin masasında Lübnan dosyası: Suriye ile birleşme senaryosu

Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte Lübnan'ın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Söz konusu senaryoya göre Lübnan'ın Suriye ile birleşmesi veya sıkı bir siyasi entegrasyon içinde yer alması olasılığı tartışılıyor.

LÜBNAN'IN KRİZ ORTAMI, TARTIŞMALARI TETİKLİYOR

Orta Doğu'daki ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar bölgeye yayıldı. Lübnan'da ise uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik kriz, İsrail'in saldırıları ve Hizbullah ile yaşanan gerilimler ülkeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Kaynaklar, halkın bu kriz ortamından yorulduğunu vurguluyor.

SURİYE İLE YAKIN ENTEGRASYON İHTİMALİ

Lübnan'ın tarihsel, kültürel ve akrabalık bağlarının güçlü olduğu Suriye ile daha yakın bir siyasi entegrasyon süreci tartışmaya açıldı. İddialara göre ilerleyen dönemde Lübnan'ın Suriye ile birleşmesi veya daha sıkı bir siyasi yapı içinde yer alması yönünde senaryolar değerlendiriliyor.

BAHÇELİ'NİN ÇALIŞMASI

TV100 Dış Haberler Müdür Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Bahçeli, Lübnan konusunda bir görüş, bir çalışma içerisinde, bir proje, daha doğrusu bir projeksiyon, öyle söyleyelim. Bir bakış açısı, bir açılım getiriyor. Aslında yani küresel konularda özellikle bölgemizle ilgili ortaya koyduğu görüşler gerçekten konuşulmaya değer.

Şimdi Lübnan 'Failed State' olarak yani başarısız bir ülke. Yani sürekli enflasyonla mücadele ediyor. İşte sürekli kendi kaynaklarını mümbit olan kaynaklarını kullanamıyor falan... Aslında bunun sebebi işte dışarıdan sürekli başta İsrail olmak üzere ki ağırlıklı olarak İsrail olmak üzere onun tahakkümü altında, topraklarının işgal edildiği bir ülkeden söz ediyoruz.

Sürekli bir mağduriyet içerisinde ve Lübnan'ın abat edilmesi mümkün. Şimdi Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklenmiş durumda. Bu aşikar. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek tabii İsrail'in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var.

Lübnan halkı da yaşananlardan artık yorulmuş durumda. Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında bu çerçevede yani önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir.

Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan, tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldığımız bilgilere göre, Genel Başkanın böyle bir çalışmasının olduğu belirtiliyor


