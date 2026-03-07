Bahçeli'nin masasında Lübnan dosyası: Suriye ile birleşme senaryosu

Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte Lübnan'ın geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Söz konusu senaryoya göre Lübnan'ın Suriye ile birleşmesi veya sıkı bir siyasi entegrasyon içinde yer alması olasılığı tartışılıyor.

LÜBNAN'IN KRİZ ORTAMI, TARTIŞMALARI TETİKLİYOR

Orta Doğu'daki ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar bölgeye yayıldı. Lübnan'da ise uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik kriz, İsrail'in saldırıları ve Hizbullah ile yaşanan gerilimler ülkeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Kaynaklar, halkın bu kriz ortamından yorulduğunu vurguluyor.

SURİYE İLE YAKIN ENTEGRASYON İHTİMALİ

Lübnan'ın tarihsel, kültürel ve akrabalık bağlarının güçlü olduğu Suriye ile daha yakın bir siyasi entegrasyon süreci tartışmaya açıldı. İddialara göre ilerleyen dönemde Lübnan'ın Suriye ile birleşmesi veya daha sıkı bir siyasi yapı içinde yer alması yönünde senaryolar değerlendiriliyor.

BAHÇELİ'NİN ÇALIŞMASI

TV100 Dış Haberler Müdür Ahmet Yeşiltepe, canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Bahçeli, Lübnan konusunda bir görüş, bir çalışma içerisinde, bir proje, daha doğrusu bir projeksiyon, öyle söyleyelim. Bir bakış açısı, bir açılım getiriyor. Aslında yani küresel konularda özellikle bölgemizle ilgili ortaya koyduğu görüşler gerçekten konuşulmaya değer.

Şimdi Lübnan 'Failed State' olarak yani başarısız bir ülke. Yani sürekli enflasyonla mücadele ediyor. İşte sürekli kendi kaynaklarını mümbit olan kaynaklarını kullanamıyor falan... Aslında bunun sebebi işte dışarıdan sürekli başta İsrail olmak üzere ki ağırlıklı olarak İsrail olmak üzere onun tahakkümü altında, topraklarının işgal edildiği bir ülkeden söz ediyoruz.

Sürekli bir mağduriyet içerisinde ve Lübnan'ın abat edilmesi mümkün. Şimdi Lübnan uzun süreden bu yana istikrarsızlığa sürüklenmiş durumda. Bu aşikar. Devlet otoritesi ortadan kaldırıldı ve Hizbullah bahane edilerek tabii İsrail'in bölgeye yönelik sürekli bir saldırısı var.

Lübnan halkı da yaşananlardan artık yorulmuş durumda. Lübnan'ın Suriye ile yakın ilişkisi ve akrabalık bağları da dikkate alındığında bu çerçevede yani önümüzdeki dönemde Lübnan'ın Lübnan'ın Suriye'ye bağlanması ve katılması yolunda bir konu gündeme gelebilecektir.

Bu yönde gerçekleşecek bir gündemde Lübnan, tıpkı Suriye gibi istikrarlı ve huzurlu bir iklime kavuşabilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldığımız bilgilere göre, Genel Başkanın böyle bir çalışmasının olduğu belirtiliyor



