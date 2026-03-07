Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı.

07 Mart 2026 15:00
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçlarına yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bartın ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 247'si tutuklandı, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Vatandaşları 600 milyon lira dolandırmışlar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya banka personeli olarak tanıtma, sahte otel rezervasyonu, belediyede işe yerleştirme vaadi, sosyal medya üzerinden sahte ilan verme gibi "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul satışı ve yasa dışı ilaç temini gibi yöntemlerle vatandaşları 600 milyon lira dolandırdıkları saptandı.

13 gayrimenkule el konuldu

Operasyonlar sonucu çok sayıda iletişim ve bilişim ekipmanı ile dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz, altın ve gümüş gibi değerli madenler, ruhsatsız silah ve mühimmat ile 13 gayrimenkule el konuldu.

