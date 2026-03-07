Hande Yener'e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyum atandı
EGM'den APP plaka uyarısı: Sadece para cezası değil, hapis yolu da gözükebilir
Yatırım araçlarında haftalık karne: Tek kazandıran dolar oldu!
Milli Hızlı Tren raylara indi: Yıl sonunda yolcu taşıyacak
Bakan Gürlek: Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız
İlk kadın İl Jandarma Komutanıydı, şimdi generallik makamında
2 yılın zirvesi görüldü! Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı
Zam kesinleşti: İşte akaryakıta gelecek zam tutarı
Önder Kahveci'den bayram öncesi 'eşel mobil sistemi' ve ikramiye talebi
Bakan Tekin duyurdu: Okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hande Yener'e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Ünlü şarkıcı Hande Yener hakkında bir konserinde söylenen sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi.

Haber Giriş : 07 Mart 2026 15:13, Son Güncelleme : 07 Mart 2026 15:14
Hande Yener'e Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Hande Yener hakkında soruşturma başlattı. Yener'in ifadesinin alınması için savcı talimat verdi. Soruşturma yazısında dosyanın ilk olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, ancak buradan yetkisizlik kararı verildiği belirtildi.

Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla'da 15 Mayıs 2025'te düzenlenen konserle ilgili inceleme yapıldığı aktarıldı. Halk TV'de yer alan habere göre, incelemede Yener'in konserde "zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ettiği ve 18 Mayıs 2025'te Harbiye'deki konserinde "Bu devri çok güzel devireceğiz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Gönderilen yazıda şunlar denildi:

"Yazımız ekinde gönderilen CİMER başvuru dilekçesi ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliğinin 05/12/2025 tarihli cevabi yazısı, Muğla İl Emniye Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün 09/12/2025 tarihli cevabi yazısı içeriklerine göre, Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında 15/05/2025 tarihinde Sosyo Kültürel alanda verdiği konser sırasında seyirciye sahneden eşlik ederek "Zipla Zıpla Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde slogan attığı, 18.05.2025 tarihinde İstanbul Harbiye Açık Hava Sahnesinde gerçekleşen konseri sırasında sahnede "Biz bu devri çok güzel devireceğiz..." şeklinde söylemde bulunması nedeniyle savunmasının alınması ile ikma edilecek talimat evrakının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur."

Soruşturma dosyasında M.A.Y. isimli bir kişi tarafından Hande Yener'in CİMER'e şikayet edildiği yer aldı.

