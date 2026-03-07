Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran'ın İsrail'e ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine (Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) yayılmıştı. Saldırıların ilk gününde İran'ı 37 yıldır yöneten Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda İranlı üst düzey isim öldürülmüştü.

Savaş, sekizinci gününde karşılıklı saldırılarla sürerken bölgede tansiyon hala yüksek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın ilk günlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemileri vuracağını açıklamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi dünse şunu demişti:

"Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar."

ABD Başkanı Donald Trump, CNN'e boğazla ilgili sorunu çözdüklerini iddia etse de İran bugün bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Dolar endeksinden sekiz ay sonra en yüksek haftalık yükseliş

Dolar da jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bu süreçte güvenli liman olarak önde.

Savaş sonrası yatırımcıların likit varlıklara (değer kaybetmeden hızlıca nakde çevrilebilen) yönelmesi altın gibi güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına talebi azalttı.

İran'a kara harekatı ihtimali ve enerji fiyatlarındaki yükselişin Avrupa'da resesyon olabileceği riski avro üzerinde baskıyı artırdı.

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının da doların güçlenmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Dolar endeksi bu gelişmelerle geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti. Haftayı 99 seviyesinden tamamlayan endeks, 2025 sonuna göre yüzde 0,7 yükseldi.

Endeks doların; altı majör para birimi (avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu) karşısındaki değerini ölçüyor.

'Temel neden güvenli liman talebi'

Peki analistler ne diyor?

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur şunları dedi:

* Piyasa, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması doları destekleyecektir.

* Piyasalarda diğer para birimlerinde de hareketlenme görülüyor. Avustralya'da artık bir değil, iki faiz artışı bekleniyor.

* Kanada'daysa faiz artırım olasılığı yüzde 50 diye tahmin ediliyor. Benzer durum Avro Bölgesi'nde de var. Avrupa Merkez Bankasının da yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 olarak görülüyor.

* Küresel ticaretin şartları ve merkez bankaları gibi temel etkenler, doların yönü üzerinde daha önemli bir rol oynayacak.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley'se şöyle konuştu:

* Doların değer kazanmasının temel nedeni güvenli liman talebi olması.

* ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasına rağmen, dolar endeksinin önemli bir düşüş yaşamadı.

* Tarım dışı istihdam verisindeki düşüş muhtemelen ABD'deki kötü hava koşullarından kaynaklanan belirsizliklerin bir sonucu olabilir ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilgili belirsizlikler devam ettiği sürece doların güçlü bir şekilde değer kazanmaya devam etmesini bekliyoruz.

Dolar, avro ve gram altın ne kadar?

Dolar: 44,0620 lira

Avro: 50,9710 lira

Gram altın: 7 bin 202 lira



