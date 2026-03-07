'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Kıbrıs'a konuşlandırılabileceği belirtiliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

'Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir.'

Akdeniz'de yaşanan hareketlilik

İran'ın bölgedeki saldırıları sonrası son günlerde Doğu Akdeniz'de hareketlilik yaşandı. Yunanistan, pazartesi akşamı 4 adet F-16 savaş uçağını bölgeye gönderdi. Ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "filonun gururu" olarak nitelendirdiği Kimon fırkateyni de dahil olmak üzere iki savaş gemisi Doğu Akdeniz'e yönlendirildi.

Fransa, Languedoc fırkateynini bölgeye gönderirken, ülkenin amiral gemisi niteliğindeki Charles de Gaulle uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e doğru hareket ettiği bildirildi.

İtalya ve İspanya ise sırasıyla Federico Martinego ve Cristobal Colon adlı fırkateynlerini bölgeye konuşlandıracaklarını duyurdu.

Öte yandan Birleşik Krallık, Ada'daki bir hava üssünün hedef alınmasının ardından anti-drone füzeleriyle donatılmış iki Wildcat helikopterini bölgeye sevk etti.



