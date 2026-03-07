Yufka ekmeği nefes borusuna kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri'de yaşayan 78 yaşındaki Fevzi Bilici, yediği yufka ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yahyalı İlçesi Seydili Mahallesi'nde oturan Fevzi Bilici, yemek yediği sırada biranda nefessiz kaldı. Yufka ekmekle yoğurt yediği öğrenilen Bilici'nin nefes borusuna ekmek kaçtı.
Fevzi Bilici aile fertleri tarafından Yahyalı Devlet hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bilici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilici'nin cenazesi Yahyalı Camikebir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.