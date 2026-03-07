İstanbul'da yol verme kavgası: Şoföre 183 bin lira ceza, 60 gün ehliyet iptali

Beylikdüzü D-100 Karayolu üzerinde başka bir aracın önünü keserek sürücüyü tehdit eden kamyonet şoförü A.B. (37) yakalandı. A.B.'ye 183 bin 492 lira para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

Olay, 5 Mart Perşembe günü D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki kamyonet şoförü A.B., trafikte başka bir aracın önünü keserek sürücüye hakaret edip tehditte bulundu. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücü, polise giderek şikayetçi oldu. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen A.B., kısa sürede yakalandı.

Sürücüye 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'taşıt yolu üzerinde duraklamak', 'yayaların taşıt yolu üzerinde bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca TCK 223 kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.



