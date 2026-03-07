Aladağlar'da kaçak avcıya 984 bin lira ceza

Aladağlar Milli Parkı Niğde sınırları içerisinde gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları sırasında yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen ve suçüstü yakalanan şahsa 984 bin TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şahsın vurduğu bir yaban keçisi ile birlikte yakalandığı öğrenildi.

Olayın ardından ilgili mevzuat kapsamında şahsa toplam 984 bin 718 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



