Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin bu kritik süreçte Irak'ın yanında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi uzun yıllar bir felakete sürükleyecek adımlara karşı mücadelesini sürdüreceğini, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Görüşmede hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Neçirvan Barzani "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine vurgu yaptı.



