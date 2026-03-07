Sahte alkol içen 53 yaşındaki adam dairesinde ölü bulundu

Amasya'da evinde sahte alkol içtiği iddia edilen 53 yaşındaki Ferhat Makul, saatler sonra dairesinde ölü bulundu.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binadaki kiralık dairede, gece saatlerinde sahte alkol içtiği öğrenilen Ferhat Makul, bir arkadaşından sigara getirmesini istedi.

Sigara ile eve gelen arkadaşı, Makul'un başından yaralandığını fark ederek yardım teklif etti. Ancak Makul, yardım önerisini kabul etmedi.

Bir süre sonra Makul'a telefonla ulaşamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVDE CAN VERDİ

Ekipler, merdiven yardımıyla balkondan daireye girerek yerde hareketsiz yatan Makul'u buldu. Yapılan kontrolde Makul'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Makul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Telefonla aradığımda telefonu çalmıyordu. Ekipler evine balkondan girdiler. Ölü olduğunu belirlediler. Kaçak içki içmiş. Yere düştüğünde alnını da çarpmış" ifadelerini kullandı.



