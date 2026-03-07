Derbi Galatasaray'ın: Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. 1 kırmızı kartın çıktığı maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü Osimhen kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti, Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 39. dakikada Osimhen attı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında ise Leroy Sane kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş eksik rakibi karşısında baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.
3 maçlık galibiyet serisi evinde sona eren Beşiktaş 46 puanda kalırken lider Galatasaray bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti.
İlk yarının önemli anları:
15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışından Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
GOL: 39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi: 0-1.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.