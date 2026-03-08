Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin hazırladığı taciz içerikli liste ve sonrasında yaşanan darp olaylarını inceleyen müfettişler; okul müdürü ve 4 yardımcısının yöneticilik görevine son vererek kademe durdurma cezası verdi. Soruşturma kapsamında nöbetçi ve rehberlik öğretmenlerine maaş kesintisi, yer değişikliği ve belleticilik yasağı gibi ağır cezalar uygulanırken, olayların adli boyutu için İçişleri Bakanlığına "tevdi raporu" gönderildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2026 07:55, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 08:47
Öğrenci şiddetiyle gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesindeki soruşturma tamamlandı. Okul yönetimine ve çok sayıda öğretmene değişik oranlarda ceza verildi. Soruşturmanın en ağır faturası okul yönetimine kesildi.

Okul yöneticileri başka okullara öğretmen olarak tayin edildi

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Okul Müdürü Y.A. ve yardımcıları M.A, G.K, E.V, ve N.K'ya kademe durdurma cezası verildi. İdarecilerin yöneticiliklerinin sonlandırılması ve öğretmen olarak başka okullara tayin edilmesi kararlaştırıldı.

Soruşturmanın ucu, okulun güçlü geleneksel yapısını temsil eden İstanbul Erkek Liseliler Derneğine de (İELDER) uzandı. Raporda, İELDER Yönetim Kurulu Üyeleri O.D. ve Z.Ö'nün eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulması (tevdi raporu) kararlaştırıldı. Okul pansiyonu ve öğrenci süreçlerinden sorumlu çok sayıda isim de cezalardan payını aldı.

Öğretmenlere maaştan kesme ve başka okula tayin cezası

Nöbetci öğretmenler İ.B., G.S., T.B, Ö.A., Y.G. ve F.A'ya maaştan kesme cezası ve 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı verildi. Rehberlik öğretmenleri O.K. ve A.E. başka okula gönderildi. Beden eğitimi öğretmeni H.T'nin maaşından kesilmesine, geçmişe dönük konaklama ücretlerini ödemesine hükmedildi.

Öğretmenler hakkında İçişleri Bakanlığına tevdi raporu düzenlenmesi istendi. Tevdi raporu ifadesi, söz konusu isimlerin işlediği iddia edilen fiillerin sadece idari bir hata değil, aynı zamanda adli bir suç niteliği taşıyabileceğini ve savcılık makamlarınca incelenmesi gerektiğini gösteriyor.

Ne olmuştu?

Geçen yıl sonunda okulda 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik bir liste hazırladığı ortaya çıkmıştı. Duruma tepki gösteren 11. sınıf öğrencilerinin ilgili alt sınıf öğrencilerini darbettiği iddiaları üzerine okulda sistematik şiddet tespit edilmiş, 20 öğrenci disiplin cezası almış ve 2 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarılmıştı.

