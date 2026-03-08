Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!

Öğrenci şiddetiyle gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesindeki soruşturma tamamlandı. Okul yönetimine ve çok sayıda öğretmene değişik oranlarda ceza verildi. Soruşturmanın en ağır faturası okul yönetimine kesildi.

Okul yöneticileri başka okullara öğretmen olarak tayin edildi

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Okul Müdürü Y.A. ve yardımcıları M.A, G.K, E.V, ve N.K'ya kademe durdurma cezası verildi. İdarecilerin yöneticiliklerinin sonlandırılması ve öğretmen olarak başka okullara tayin edilmesi kararlaştırıldı.

Soruşturmanın ucu, okulun güçlü geleneksel yapısını temsil eden İstanbul Erkek Liseliler Derneğine de (İELDER) uzandı. Raporda, İELDER Yönetim Kurulu Üyeleri O.D. ve Z.Ö'nün eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulması (tevdi raporu) kararlaştırıldı. Okul pansiyonu ve öğrenci süreçlerinden sorumlu çok sayıda isim de cezalardan payını aldı.

Öğretmenlere maaştan kesme ve başka okula tayin cezası

Nöbetci öğretmenler İ.B., G.S., T.B, Ö.A., Y.G. ve F.A'ya maaştan kesme cezası ve 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı verildi. Rehberlik öğretmenleri O.K. ve A.E. başka okula gönderildi. Beden eğitimi öğretmeni H.T'nin maaşından kesilmesine, geçmişe dönük konaklama ücretlerini ödemesine hükmedildi.

Öğretmenler hakkında İçişleri Bakanlığına tevdi raporu düzenlenmesi istendi. Tevdi raporu ifadesi, söz konusu isimlerin işlediği iddia edilen fiillerin sadece idari bir hata değil, aynı zamanda adli bir suç niteliği taşıyabileceğini ve savcılık makamlarınca incelenmesi gerektiğini gösteriyor.

Ne olmuştu?

Geçen yıl sonunda okulda 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik bir liste hazırladığı ortaya çıkmıştı. Duruma tepki gösteren 11. sınıf öğrencilerinin ilgili alt sınıf öğrencilerini darbettiği iddiaları üzerine okulda sistematik şiddet tespit edilmiş, 20 öğrenci disiplin cezası almış ve 2 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarılmıştı.