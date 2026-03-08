Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!

Ortadoğu'da tırmanan gerilim ve sıcak çatışma haberleri küresel piyasalarda temkinli bir hava estirirken, Türkiye'de yatırımcının yön arayışı dikkat çekiyor.

Savaşın ilk günlerinde altının hızla yükselmesi beklenirken, ons ve gram altında artış sınırlı kaldı. Uzmanlar, bunun nedeni yeni alımların az, mevcut yatırımcıların kar satışına yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Bayram öncesi dönemde elindeki altını bozduran bazı yatırımcılar rotasını ikinci el otomobil piyasasına çevirirken, bazıları ise dolara yöneldi. Kuyumcularda alış talepleri beklenen yoğunluğu göstermese de satış tarafında belirgin hareketlilik görülüyor.

Gram altındaki yükseliş ılımlı kalırken, küresel piyasalarda ons altın güvenli liman talebiyle destek buluyor.

SHOWROOM TRAFİĞİ YAŞANIYOR



Uzun süredir durağan seyreden ikinci el otomobil piyasasında son bir haftada gözle görülür bir showroom trafiği yaşanıyor. Bayramda memleketine gitmek isteyenler, yaz sezonuna araçlı girmek isteyen aileler ve yatırım amaçlı otomobil düşünenler galerilere yöneliyor. Ancak talepteki artışa rağmen fiyatlarda şimdilik genel bir sıçrama görülmüyor. Sadece belirli segmentlerde sınırlı artışlar dikkat çekiyor.

ORTA SINIFA İLGİ VAR



İstanbul İkitelli Oto Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren galerici Mehmet Yılmaz, son günlerde müşteri profilinde değişim yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Altın bozdurup gelen müşteri sayısı arttı. Özellikle 800 bin ile 1,5 milyon lira bandındaki araçlara ilgi yoğunlaşıyor. Fiyatlar henüz yukarı gitmedi ama talep bu şekilde devam ederse yaz aylarına doğru artış kaçınılmaz olabilir. Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren galerici Selim Taşöğüten ise talepteki değişime dikkat çekti. Taşöğüten, daha önce kredi kullanarak araç almak isteyen müşterilerin ağırlıkta olduğunu, son günlerde ise elinde nakit bulunan alıcıların öne çıktığını belirterek "Peşin ödeme oranı arttı. Bu durum piyasaya güven veriyor. Özellikle düşük kilometreli ve hasarsız araçlara talep yoğunlaştı" dedi.

KAAN ZENGİNLİ