50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!

Orta Doğu'da ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim yalnızca güvenlik risklerini değil, küresel sermaye hareketlerini de etkiliyor. Dubai ve Abu Dabi gibi finans merkezlerinden milyarlarca dolarlık servet çıkışı yaşanıyor. Singapur, Hong Kong, İstanbul, Berlin ve İsviçre gibi merkezler yeni sermaye akımlarından pay almaya hazırlanıyor.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre; Körfez'deki bölgelere ulaşan transfer talepleri 50 milyar doları aştı. Bunun henüz yüzde 20'si sağlandı. Uluslararası kaynakların bölgeden sermaye anlamında yoğun bir çıkış yaşandığını doğruluyor.

İLK HAREKET ASYALI YATIRIMCILARDAN

İran'ın Dubai ve Abu Dabi'ye yönelik başlattığı saldırılar, hava sahasında da kısıtlamalara ve uçuş iptallerine neden oldu. FlightAware verilerine göre yalnızca Dubai'de 4 binden fazla uçuş iptali yaşandı. Bu finans sektöründe acil para transfer taleplerini artırdı. Özellikle Hintli girişimciler ve Çinli aile ofislerinden oluşan Asyalı yatırımcıların varlıklarını Singapur ve Hong Kong'a taşımaya başladığı belirtiliyor. Analizlere göre milyonlarca dolarlık varlık Birleşik Arap Emirlikleri dışına çıkarılırken, Dubai'nin "güvenli finans merkezi" algısının zayıfladığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yatırımcıların öncelikleri değişmiş durumda. Daha önce düşük vergi avantajı öne çıkarken, şimdi güvenlik en önemli kriter haline geldi. Servet danışmanları, Dubai merkezli müşterilerin yaklaşık yüzde 30'unun varlıklarını başka ülkelere taşıma seçeneklerini sorduğunu belirtiyor. Bu yatırımcıların her birinin ortalama 50 ila 100 milyon dolar arasında servete sahip olduğu ifade ediliyor. BAE Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama ise finans sisteminin güçlü olduğunu ve bankacılık sektörünün 1.48 trilyon dolarlık varlık büyüklüğüyle talepleri karşılayabilecek kapasitede bulunduğunu savundu. Buna rağmen bankalarda transfer taleplerinin hızla arttığı belirtiliyor.

AVRUPA VE TÜRKİYE'YE YÖNELİM

Bazı raporlar, ultra zengin yatırımcıların Dubai'den Malezya'daki Johor bölgesinde bulunan Forest City gibi alternatif merkezlere yöneldiğini ortaya koyuyor. Yatırımcılar bu bölgeleri iklim, yaşam kalitesi ve güvenlik açısından daha cazip görüyordu ancak artık savaş riskine yakın olması, sermayenin yönünü değiştiriyor.

Avrupa bankaları ise Körfez'den gelebilecek olası sermaye akımlarına karşı temkinli davranıyor. Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa bankalarının güçlü sermaye yapısına sahip olduğunu belirtirken jeopolitik risklerin operasyonel tehditleri artırabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Körfez'den çıkış yapan sermayenin bir bölümü Avrupa'ya ve özellikle Orta-Doğu Avrupa ülkelerine yöneliyor. İstanbul da Avrupa ve Orta Doğulu ailelerin tercih ettiği merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Finans çevreleri bu hareketin Türkiye'de bankacılık ve finans sektörüne yeni bir hareketlilik getirebileceğini belirtiyor. Yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'nun finansal haritasını yeniden şekillendiriyor.