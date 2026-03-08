Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor

Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi, kadın cinayetlerinde faillerin sıklıkla sığındığı "haksız tahrik" maddesine somut delil kriteri getirerek, sadece iddiaya dayalı ceza indirimlerinin önüne geçmeyi planlıyor. Mevcut sistemde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir fail, "tahrik" iddiasıyla cezasını 18 yıla kadar düşürebilirken; yeni düzenleme ile mahkemeler, aldatma veya benzeri iddialar için dedikodu yerine kesin ve hukuki delil arayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2026 09:30, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 09:28
Kadın cinayetlerinde en çok tartışma konusu olan, cezalarda yapılan haksız tahrik indirimlerine sınırlama getirilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hem Adalet Bakanlığı, hem de AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak verilen önleyici tedbirlerin yerine getirilmesi konusunda yaşanan aksaklıklar ve ceza indirimlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Cinayeti işleyen kişinin cezadan kurtulmak için veya indirimlerden yararlanmak için Türk Ceza Kanunu'ndaki "Haksız tahrik" hükümlerini gerekçe gösterdiğine dikkat çeken AK Parti kaynakları "Adam 'Beni aldattı' diyor, karısını öldürüyor. Haksız tahrik olduğunu iddia ediyor ama ortada bir delil yok. Dedikodu veya ortadaki söylentiler delil olamaz. Yapılacak düzenleme ile biri 'karım beni aldatıyordu' dediğinde doğrudan haksız tahrik indirimi alamayacak. Gerçekten kadının onu aldattığını ispatlaması gerekecek. Hakim somut delil isteyecek" değerlendirmesini yaptı.

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilmesi planlanan 12'nci yargı paketi ile kadın cinayetlerinin önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler alınması ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununda bazı değişikliklerin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda şiddet uygulayanlarla ilgili olarak verilen önleyici tedbirleri yerine getirecek birimler arasında yaşanan yetki karmaşası ve aksaklıkların giderilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacak. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Haksız tahrik" maddesinde de düzenlemeye gidilecek. TCK kapsamında kasten adam öldüren kişi müebbet hapisle cezalandırılıyor. Bu suç kadına karşı işlenmesi halinde kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanıyor. Ancak, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

AK Parti ve Adalet Bakanlığında yapılan değerlendirmelerde kamuoyunda infiale neden olan kadın cinayetlerinde "Haksız tahrik" gerekçesiyle yapılan ceza indirimlerine sınırlama getirilmesi görüşü ön plana çıktı.

