Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor

Kadın cinayetlerinde en çok tartışma konusu olan, cezalarda yapılan haksız tahrik indirimlerine sınırlama getirilmesi planlanıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Hem Adalet Bakanlığı, hem de AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından şiddet uygulayanlarla ilgili olarak verilen önleyici tedbirlerin yerine getirilmesi konusunda yaşanan aksaklıklar ve ceza indirimlerine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Cinayeti işleyen kişinin cezadan kurtulmak için veya indirimlerden yararlanmak için Türk Ceza Kanunu'ndaki "Haksız tahrik" hükümlerini gerekçe gösterdiğine dikkat çeken AK Parti kaynakları "Adam 'Beni aldattı' diyor, karısını öldürüyor. Haksız tahrik olduğunu iddia ediyor ama ortada bir delil yok. Dedikodu veya ortadaki söylentiler delil olamaz. Yapılacak düzenleme ile biri 'karım beni aldatıyordu' dediğinde doğrudan haksız tahrik indirimi alamayacak. Gerçekten kadının onu aldattığını ispatlaması gerekecek. Hakim somut delil isteyecek" değerlendirmesini yaptı.

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirilmesi planlanan 12'nci yargı paketi ile kadın cinayetlerinin önüne geçilmesine yönelik yeni tedbirler alınması ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununda bazı değişikliklerin yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda şiddet uygulayanlarla ilgili olarak verilen önleyici tedbirleri yerine getirecek birimler arasında yaşanan yetki karmaşası ve aksaklıkların giderilmesine yönelik yeni düzenleme yapılacak. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Haksız tahrik" maddesinde de düzenlemeye gidilecek. TCK kapsamında kasten adam öldüren kişi müebbet hapisle cezalandırılıyor. Bu suç kadına karşı işlenmesi halinde kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanıyor. Ancak, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli eylemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezası yerine ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

AK Parti ve Adalet Bakanlığında yapılan değerlendirmelerde kamuoyunda infiale neden olan kadın cinayetlerinde "Haksız tahrik" gerekçesiyle yapılan ceza indirimlerine sınırlama getirilmesi görüşü ön plana çıktı.