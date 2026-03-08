'Kiralık maganda' kendi suçunu kaydetti, polisten kaçamadı!

Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Özgür Özel'den Bolu'da tartışmalı çıkış: BİM'i meydanda hedef gösterdi
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Bazı fakülte ve enstitüler açıldı, bazıları kapatıldı
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Yönetmelik değişti: Doğum yapan lisansüstü öğrencilere 2 dönem ek süre
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Bakan Kacır açıkladı: 2 bin kilometre menzilli TAYFUN geliyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Kiralık maganda' kendi suçunu kaydetti, polisten kaçamadı!

Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde kar maskesiyle havaya ateş açan ve o anları cep telefonuyla kaydeden Abdulmetin K. (18), bindiği ticari taksinin izini süren Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Gaziosmanpaşa'daki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, eylemi bir mesajlaşma uygulaması üzerinden 30 bin lira karşılığında üstlendiğini ancak olay sonrası vadedilen parayı alamadığını itiraf etmesi, suç örgütlerinin gençleri "kiralık maganda" olarak kullandığını bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2026 09:46, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 09:49
Yazdır
'Kiralık maganda' kendi suçunu kaydetti, polisten kaçamadı!

Olay, 3 Mart Salı günü saat 00.00 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı sokağa gelen kar maskeli 1 kişi, silahla havaya 4 el ateş açtı. O anları cep telefonuyla da kayda alan şüpheli ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakini Yılmaz K.'nin (48) ihbarı üzerinde polis ekipleri çalışma başlattı. Sokakta yapılan incelemelerde 5 adet boş kovan bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sokaktan önce yaya olarak uzaklaştığını ardından da 34 TJH 06 plakalı taksiye binerek kaçtığını tespit etti. Şüphelinin izini Gaziosmanpaşa'ya kadar süren polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Abdulmetin K.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'İŞİ 30 BİN LİRAYA ALDIM AMA PARAYI ALAMADIM'

Gözaltına alınan Abdulmetin K.'nin polise verdiği ilk ifadede 30 bin liraya işi aldığını ancak olaydan sonra parayı alamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sollaması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber