'Kadın işi değil' diyenlere inat önce patron, sonra başkan oldu

Orman Endüstri Mühendisi 44 yaşındaki Ayşe Pınar Tümüklü, 16 yıl önce çalıştığı mobilya fabrikası iflas edince kendi iş yerini kurmaya karar verdi. Çevresindekilerin "Mobilyacılık kadın işi değil" ve "Kadından mobilyacı olmaz" diyenlere kulak asmayan Tümüklü, toplumsal ön yargıları yıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Yıllar içinde edindiği deneyimle kendi işletmesini kuran Tümüklü, hazır mobilya satışı üzerine açtığı ilk atölyesinin yanında üretime de başladı. İşletmesinde zamanla marangozluk becerilerini de geliştiren Tümüklü, kendi işletmesinde kesimden döşemeye kadar tüm işlemleri tek başına yapıyor.

Önce patron, sonra başkan oldu

Toplumsal önyargılara rağmen hayalini kurduğu mobilyacılık mesleğinde büyük başarılara imza atarak kendi işinin patronu olan Tümüklü, azmi ve kararlılığı sayesinde önce patron, sonra da başkan oldu.

Gaziantep Mobilya İhracatçılar Birliği Derneği ve Oğuzeli ilçesine kurulacak Mobilya Kent'in kooperatif başkanlığını da yürüten Tümüklü, kentin önemli odalarından olan Gaziantep Mobilyacılar Odası'nın ilk kadın adayı oldu.

Gaziantep'i mobilya üretiminin merkezi yapmayı hedefliyor

12 Şubat'ta yapılan olağan genel kurulda aldığı yüksek oyla odanın 20 yıllık eski yönetimini geride bırakarak yeni başkan seçilen Tümüklü, meslektaşları için girdiği bu zorlu yolda Gaziantep'i mobilya üretiminin merkezi yapmayı hedefliyor.

Mesleğe ilk adım attığında "Kadından mobilyacı mı olur" diyen erkek meslektaşlarının da desteğiyle başkan olan Tümüklü, yaptığı ihracatla hemcinslerine örnek oluyor.

Kendi markasını oluşturan, iç piyasanın yanı sıra 8 ülkeye de ürün ihracatı gerçekleştiren Tümüklü, azmi, çalışkanlığı ve başarılarıyla hemcinslerine de örnek oluyor.

"20 yıldır bu sektördeyim"

Orman Endüstri Mühendisi olduğunu belirten Tümüklü, "2005 yılında mezun oldum. 2006 yılında da mobilya üretimine dahil oldum. 20 yıldır bu sektördeyim ve 20'nci yılımız inşallah bitiyor. Mobilya üretimi yapıyorum. Orman Endüstri Mühendisi olduğum için sektör alanlarımız mobilya üzerinedir. Ben de bundan dolayı mobilya üretimini seçtim. Mobilya üretiminde çalıştığım ve mobilyacı olduğum için çok mutluyum. Kadın bir mobilyacı olduğum için çok mutluyum. Ben bu işe üretimle başladım. Zaten stajlarımı da Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan mobilya üreticileriyle yaptım. Amacım meslekle ilgili iyi deneyimler sahibi olmaktı. Stajlarda bize öğretilen bilgiler bizim için kıymetli. Öğrenci arkadaşlarımız aslında stajları çok önemsemiyorlar ama staj dönemi insan hayatına yön veren önemli bir basamaktır. Geçmişte büyük bir firmada staj yaptım, mobilya sektörüne ilk adımımı orada attım" dedi.

"Kadınları temsil ediyoruz"

2006 yılında Gaziantep'e geldiğini ve 2010 yılında üretime başladığını belirten Tümüklü, "İlk etapta 'kadından mobilyacı mı olur' diyorlardı. Erkeklerin egemen olduğu bir sektör olduğu için ve kadın olduğumuz için buna benzer söylemler oluyordu. Fakat dünya garip bir dünya, 2006 yılında 'kadından mobilyacı mı olur' diyen Gaziantep'imizin değerli esnafı şu anda bizi mobilyacılar oda başkanı olarak seçtiler. Hem de Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kurulan Mobilya Kent projemiz var. Mobilya Kent'in de kooperatif başkanlığını yapıyorum. Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Zamanla insanlarda bakış açısı tamamıyla değişiyor. Benim imalathanemde çalışan kadınlar var ve kadınların sayısı artacak diye düşünüyorum. Bizler üretici de olsak esnafımızı ve kadınları temsil ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

İlk şirketini 2008 yılında kurduğunu belirten Tümüklü, "2010 yılında üretime başladım. 2010 yılından beri üretim yapmaya ve üretmeye devam ediyorum. İlk etapta 2010 yılında bir ülkeyle ihracata başladım. İlk olarak Irak'a ihracat yapıyordum. Şu anda 7-8 ülkeye ihracatımız var. Bir kadın girişimci olarak üretmeyi seviyorum. Kalifiye eleman bulmakta ciddi sıkıntı yaşadığımız için teknolojisi gelişmiş makinelere yatırım yaptık. Şu anda son teknoloji makinelerle üretim yapmaktayız. Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin üreten kadınlara ihtiyacı var"

Kadınları mobilya sektöründe görmek istediğini belirten Ayşe Pınar Tümüklü, "Mobilya sektörü kadınlara hitap ediyor. Kadınlar evin içerisinde de en çok mobilya ile meşgul olduğu için üretimlerde de kadınların artması gerektiğini düşünüyoruz. Gaziantep Mobilyacılar Oda seçiminde başkanlığı kazandım. 20 yıllık mevcut yönetimden sonra bir kadın olarak başkanlığı kazandım. Türkiye'de mobilya sektöründe ilk kadın başkan oldum. Bu da bizim için çok önemli ve gurur verici. Bizler kadınlarımızı bu sektöre davet ediyoruz, çekinmesinler. Kadınlar güçlüler ve kadınlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Bizim üreten kadınlara ihtiyacımız var. Ülkemizin de üreten kadınlara ihtiyacı var. Cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Fakat bütün ülkenin üretmesi gerekiyor" diye konuştu.