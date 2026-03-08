135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla

Kasım 2025 SGK verilerine göre Türkiye'de emekli sayısı 17 milyona ulaşırken, emeklilerin %35,5'inin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşaması büyükşehirler üzerindeki sosyal yükü artırıyor. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir; emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği "emekli şehirleri" olarak dikkat çekerken, uzmanlar bu bölgelerde yaşlı öncelikli politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 11:20, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 11:22
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
Emekli sayısının 17 milyona ulaştığı Türkiye'de, emeklilerin yaklaşık yüzde 35'i üç büyük ilde yaşıyor. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği şehirler olarak dikkati çekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kasım 2025 verilerine göre, sosyal güvenlik sisteminde 26 milyon 346 bin 901 çalışan ve 16 milyon 997 bin 274 emekli bulunuyor.

Emeklilerin, 11 milyon 520 bin 51'i işçi, 2 milyon 921 bin 564'ü esnaf/çiftçi ve 2 milyon 555 bin 659'u memur statüsünden aylık alıyor.

En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de

İstatistiklere göre, İstanbul 3 milyon 460 bin 810 emekli ile en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir izledi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki emeklilerin yaklaşık yüzde 35,5'ine üç büyükşehir ev sahipliği yapıyor.

Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu.

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor.

Buna göre, 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak'ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın olduğu Sinop'ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın olduğu Balıkesir'de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.

5 çalışandan 1'i İstanbul'da

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir en çok sigortalı çalışanın, Bayburt, Ardahan ve Tunceli ise en az sigortalı çalışanın bulunduğu iller olarak sıralandı.

6 milyon 30 bin 615 çalışanın bulunduğu İstanbul, Türkiye genelindeki sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ine sahip il oldu.

İstanbul'u 2 milyon 156 bin 110 sigortalı çalışanla Ankara, 1 milyon 463 bin 57 sigortalı çalışanla İzmir takip etti.

"Yetkililerin, emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, verilere ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, emeklilerle ilgili istatistiklerin, emeklilerin profilinin çıkartılmasındaki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Emekli nüfusunun büyükşehirlerle birlikte, denize kıyısı olan illerde de yoğunlaştığına işaret eden Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine kolay erişim ve sosyal yaşamla birlikte denize kıyısı olan şehirlerin de belirleyici olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan tabloda, hükümet ve yerel yönetimlerce, emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlerin nerelere yapılacağı net bir şekilde ortaya çıkıyor. 17 milyonu bulan emekli sayısı toplumun büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz."

