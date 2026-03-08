SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kentte yaşayan Hamza Hanedar, geçirdiği felç sonrası malulen emeklilik başvurusunda bulundu. Ancak emeklilik şartları oluşmadığı için Hanedar'ın SGK tarafından başvurusu reddedildi. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar'a, kurum tarafından 53 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi. Borcunu ödemeyen Hanedar'ın kredi kartına SGK tarafından bloke konuldu. Hamza Hanedar bunun üzerine, 7 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında, iddiaya göre, kurum avukatı Zekeriya Polat ile görüşmek üzere İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında çıkan tartışma üzerine Hanedar, yanındaki tabancayla Polat'a ateş açtı. Polat, karın bölgesine isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Şüpheli ise tesadüfen kurumda bulunan jandarma ekipleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaşında çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Zekeriya Polat'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilirken, Hamza Hanedar ise tutuklandı.

GECE DÜŞÜNÜP, GÜNDÜZ ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede savunmasına da yer verilen Hamza Hanedar'ın, 2017 yılında felç geçirdiği için malulen emekli olmak için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirtip, "Aldığım yüzde 60 oranındaki engelli raporumla malulen emekli oldum. Bir yıl boyunca maaş aldıktan sonra param kesildi. Geriye dönük paramı almak için açtığım davayı kaybettim. İstenilen engelli raporunu da alamadım. Olaydan bir hafta önce alışveriş yapmak için markete gidince, kredi kartıma SGK tarafından borcum nedeniyle bloke konulduğunu öğrendim. Bir hafta düşündüm. Sonra SGK'ya gidip yetkili birinden Avukat Zekeriya'nın telefonunu aldım. Yaptığımız konuşmada, bana 53 bin TL borcum olduğunu söyledi. Bende kendisine, 'Hayır benim sana borcum yok' dediğimde, 'Yarın yanıma gel konuşalım' dedi. Gece, SGK'ya gidip onu da kolundan vurarak, benim gibi sakat kalmasını düşündüm. Evden çıkarken kolum sakat olduğu için silahımın ağzına mermi sürdüm. Yanına gittiğimde bana 'Senin borcun var' deyince, sol elimle çıkardığım silahımla ona ateş ettim. 'Bana anlaşalım yapma' dedi. Bunun üzerine kendisine, 'Daha önceden anlaşalım demiyordun. Niye bana haber vermeden benim hesabıma el koyuyorsun' diyerek sol koluna ateş ettimö dediği belirtildi.

X-RAY CİHAZININ BAŞINDA GÖREVLİ YOKMUŞ

Soruşturma kapsamında izlenen güvenlik kamerası görüntülerine de iddianamede yer verildi. 'Şüphelinin kamera saatine göre saat 10.53.36 sıralarında SGK binası giriş kapısından içeri girerek, X-Ray cihazından geçiş yaptığı, bu sırada X-Ray cihazının başında görevli bulunmadığı X-Ray cihazının ışıklarının yandığı çalışır durumda olduğu' bilgisi yer aldı.

SAVCI, 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ'NİN ÖNÜNÜ KESTİ

6 sayfadan oluşan iddianamede tutuklu sanık Hamza Hanedar'ın, kamu düzenine ve kamu görevlisine karşı işlenen en ağır suçlardan biri olup, fail hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması zor olup ceza ertelemesi veya paraya çevrilmesi mümkün olmayan 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak (planlayarak) öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.