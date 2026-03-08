135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trenlerde bayram hazırlığı: 100 ek vagonla 6 bin ilave koltuk!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca artan şehirler arası ulaşım talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık bünyesindeki trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturulduğunu duyurdu. Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında 19, 22 ve 23 Mart tarihlerinde düzenlenecek 6 ek YHT seferi ile 2 bin 898 yolcuya daha konforlu ulaşım imkanı sağlanırken; ana hat ve bölgesel trenlere ilave edilecek 100 vagonla 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 12:12, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 13:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferlerle trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirtti.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemlerinde şehirler arası ulaşım talebinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Bu yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını dile getiren Uraloğlu, hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarında gerekli planlamaları tamamladıklarını söyledi.

"6 ek YHT seferi gerçekleştirilecek"

Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahındaki YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart günlerinde ek seferlerin düzenleneceğine dikkati çekerek, "Bayramda 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği YHT konforu ile ulaşacak." ifadesini kullandı.

Ankara-İstanbul güzergahında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceklerini dile getiren Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan 17.45'te hareket edeceği bilgisini verdi.

Uraloğlu, ek sefer ve vagon uygulamalarının yoğunluğu azaltmada önemli rol üstlendiğine işaret ederek, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız." diye konuştu.

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite yükseltilecek

İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"19 Mart-23 Mart tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolu, güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."

