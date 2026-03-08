135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Hakan Fidan ile Yaşar Güler, TBMM'de 'Orta Doğu' raporu verecek
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
İran'da yaklaşık 300'ü çocuk 1332 sivil hayatını kaybetti

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da sivil can kaybı yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 12:43, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 12:59
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı, yaşamını yitirenlerden yaklaşık 300'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail, 28 Şubat'ta Tahran-Washington arasında müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

İran, saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflerini vururken savaş, kısa sürede bölgesel bir krize dönüştü.

- Sivil altyapı ve yerleşim yerleri de hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında sivil yerleşim birimleri ve altyapı da hedef alındı. İranlı yetkililer, saldırılar sırasında sivil altyapı, konutlar ve kamu tesislerinin de zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

Tahran'da da İnkılap Meydanı, Azadi Meydanı ve Nilüfer Meydanı gibi sivil nüfusun yoğun olduğu bölgeler ABD-İsrail tarafından bombalandı.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula sabah saatlerinde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında çok sayıda öğrenci ve okul çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayına göre, bu saldırıda yaşları 7-12 arası en az 165 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi.

- Tahran'da petrol ve enerji tesisleri hedef alındı.

Savaşın 8. günü olan dün özellikle Tahran'daki petrol depoları ve yakıt tesisleri bombardımanların hedefi haline geldi.

İsrail ve ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarında Tahran ve çevresinde yakıt depolama merkezleri vuruldu. Saldırılar sonrası başkentte patlamalar meydana geldi ve bazı bölgelerde geniş çaplı yangınlar çıktı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran ve Kerec'deki petrol depolarını vurması sonucu gökyüzünü yoğun duman bulutlarının kapladığı ve yangınların saatlerce sürdüğü bildirildi.

