Evi yanan oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü

135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
Hakan Fidan ile Yaşar Güler, TBMM'de 'Orta Doğu' raporu verecek
Hakan Fidan ile Yaşar Güler, TBMM'de 'Orta Doğu' raporu verecek
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Bilecik'te sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ticaret Bakanlığı'ndan çiftçinin maliyetini düşürecek karar
Ana sayfaHaberler Magazin

Evi yanan oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü

Beykoz'da oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 13:12, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 13:14
Yazdır
Evi yanan oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü

Beykoz Riva'da Ali Sami Yen Caddesi üzerindeki Riva Konakları'nda, oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ünlü oyuncunun çıkan yangında küle dönen çatı katı, havadan görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber