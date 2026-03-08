Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
Ev vaadiyle 10 milyonluk vurgun: 4 tutuklama

Samsun'da ev almak isteyen bir kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş : 08 Mart 2026 13:57, Son Güncelleme : 08 Mart 2026 14:02
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran N.U., ev satın almak isterken kendilerini farklı kişiler olarak tanıtan şahıslar tarafından "sazan sarmalı" yöntemiyle 10 milyon TL dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. İhbar üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda müştekinin gönderdiği paranın şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 2 milyon TL'nin halen hesapta bulunduğu belirlenerek söz konusu tutara bloke konuldu. Dolandırılan paranın izini süren ekipler, kalan 8 milyon TL'nin farklı hesaplara aktarıldığını belirledi. Yapılan takipte 2 milyon TL'nin şüpheli K.K.'nin hesabına gönderildiği ve bu tutarın da hesapta bulunduğu tespit edilerek bloke konulduğu, 6 milyon TL'nin ise farklı hesaplar üzerinden hareket ettirildiği belirlendi.

Paranın hareketleri detaylı olarak incelendiğinde 1 milyon TL'nin banka şubesinden nakit olarak çekildiği, 4 milyon TL'nin C.A. isimli şahsın hesabına aktarıldığı ve buradan bir kuyumcudan altın alımında kullanıldığı, 1 milyon TL'nin ise E.Ö. isimli şahsın hesabına gönderilerek buradan nakit olarak çekildiği tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında M.Ç. olarak işlem yapan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde şahsın gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu ve M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şahsın bu kimlikle banka hesabı açtırdığı ve aynı kimlikle tapuda işlem yapmaya çalıştığı, yapılan kontroller sırasında imza uyuşmazlığının tespit edilmesi üzerine dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın arkasında başka şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli işlemlerinin ardından M.Y. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

