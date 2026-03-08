Trafikte yeni dönem: Hız cezaları 9 kademeli sisteme geçti
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kabine yarın toplanacak: İşte öne çıkan başlıklar
Emniyetin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Aldatma iddiası yetmeyecek: Haksız tahrik indirimi için 'Somut Delil' şartı geliyor
135 yıllık lisede iftar: Öğrenciler yetiştiriyor, pişiriyor, servis ediyor
Milli muharip uçak KAAN'a Türk kadınının imzası
SGK verileri açıklandı: Üç ilde emekli sayısı çalışandan fazla
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler olacak?
KDK devreye girdi: 'Çocuk Suçları Bürosu' tabelaları değişti
Akaryakıta yeni zam kapıda: İşte zam tarihi ve tutarı
50 milyar dolarlık servet Dubai'den kaçıyor: Yeni rota İstanbul ve Singapur!
Altını bozduran galeriye koştu: İkinci elde bayram hareketliliği!
Tarihi lisedeki soruşturmada karar: Yönetim değişti, öğretmenlere ceza yağdı!
EGM'den plaka açıklaması: Mevcut plakalar değişecek mi?
Akkuyu NGS bağlantı hattı için kamulaştırma kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anne ve babaların doğum izni süresi uzuyor
Hemşire eşini öldüren infaz koruma memuruna müebbet hapis
'F-16'lar KKTC'ye konuşlandırılabilir'
Hürmüz Boğazı krizi doları güçlendirdi: 8 ayın zirvesinde
Kırklareli'de rüşvet operasyonu: Nikah memuru dahil 6 kişi tutuklandı
Öğretmen Fatmanur Çelik cinayetinde yeni gelişme: İki yönetici görevden uzaklaştırıldı
APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyecek
22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 247 kişi tutuklandı
Trafikte hız kuralları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ayrıldı
Trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı
Yabancı öğretmenlerden Türkçe dil yeterliliği istenecek
Kara yollarında 50 milyon araç denetledi, 29 kara nokta iyileştirildi
İşlenmeyen tarım arazileri için düğmeye basıldı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde

OECD raporlarında 20 yıllık performansı incelenen Türkiye'nin, matematik başarısını dünyada en istikrarlı artıran 2 ülkeden biri olması üzerine, Japonya Eğitim Bakanlığı heyeti Ankara'da MEB yetkilileriyle bir araya geldi. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Bölümü Başkanı Hiroaki Motomura liderliğindeki heyet, Türkiye'nin ölçme-değerlendirme süreçlerini, dijitalleşme adımlarını ve eğitimdeki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik reformlarını yerinde gözlemledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2026 14:53
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Japonya'nın takibinde
Japon eğitim heyeti, Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarındaki yükselen başarısını ve ölçme-değerlendirme alanındaki uygulamalarını yerinde incelemek ve olası işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) ziyaret etti.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, OECD'nin raporunda, PISA kapsamında katılımcı ülkelerin 20 yıllık performanslarına bakıldığında, Türkiye'nin matematik alanında başarısını istikrarlı şekilde artıran 2 ülkeden biri, fen bilimleri alanında ise 4 ülkeden biri olması, uluslararası düzeyde dikkati çekmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda, Japon eğitim heyeti Türkiye'nin yükselen başarısını ve ölçme-değerlendirme alanındaki uygulamalarını yerinde incelemek, eğitimde eşitsizliklerin azaltılması ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı ve olası işbirliği imkanlarını değerlendirmek amacıyla Bakanlığı ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Bölümü Başkanı Elçi-Müsteşar Hiroaki Motomura başkanlığındaki heyette, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü uzmanları Adachi Maiko, Mochino Tetsuya ve araştırmacı Naoko Otsuka yer aldı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) İzleme Araştırmaları Daire Başkanı İsmail Çuhadar'ın heyete eşlik ettiği görüşmede, Türkiye'nin PISA araştırmalarında sergilediği performans artışı, başarılı süreç yönetimi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Toplantıda, ÖDSGM uzmanları tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların konuya ilişkin görüş ve önerileri de alındı. Sunumlarda, Türkiye'nin uluslararası izleme araştırmalarında yakaladığı ivmenin dayandığı stratejik reformlara ilişkin bilgi verildi.

Sunumlarda ayrıca ulusal öğrenci izleme araştırmaları, ölçme ve değerlendirme sistemindeki dijitalleşme adımları ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar Japon heyete aktarıldı.

Heyet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını gözlemledi

Görüşme sırasında Japon Ulusal Eğitim Politikası Araştırma Enstitüsü uzmanları, Türkiye'nin özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında PISA araştırmalarında sergilediği istikrarlı başarıyı yakından takip ettiklerini ifade etti.

Heyet üyeleri, Türkiye'nin bu alandaki başarılı uygulamalarından ve deneyimlerinden faydalanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ardından Keçiören Şehit Mustafa Ünal Ortaokulunu ziyaret eden heyet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımını yerinde gözlemledi. Ayrıca sınıf içi uygulamalar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında eğitim alanında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olduğu belirtildi.

