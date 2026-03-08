İran'dan 'zehirli yağmur' uyarısı! Türkiye'yi etkiler mi?

ABD ve İsrail saldırılarında İran'da petrol rafinerilerinin vurulmasının ardından başlayan yağmur, havaya karışan kimyasal bileşikler nedeniyle endişeye yol açtı. İran Kızılayı, vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, petrol depoları ve rafinerilerde meydana gelen patlamalar sonrası atmosfere hidrokarbon bileşikleri ile kükürt ve azot oksitlerinin karışabileceği belirtilerek, bu maddelerin yağışla birlikte yere inmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

'Evden çıkmayın' uyarısı

Vatandaşların yağmur sırasında kapalı alanlarda kalmaları, evlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması vurgulanarak, açık su kaynaklarının kullanılmaması, yağışla temas eden kıyafetlerin değiştirilmesi ve özellikle solunum yolu hassasiyeti bulunan kişilerin dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Türkiye'yi etkiler mi?

Yağışın Türkiye'ye taşınma riskini değerlendiren Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu tür olaylarda kirleticilerin yer seviyesindeki hava hareketleriyle birlikte 3 bin metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini ve asit yağışlarına yol açabileceğini ifade etti. Şen bu yağmurun olumsuz etkiler oluşturabileceğini kaydetse de meteorolojik sistemlerin genellikle batıdan doğuya hareket ettiğini, zehirli yağmur bulutlarının da İran'ın doğu kesimleri ile Hazar Denizi'nin doğusuna doğru ilerlediğini söyledi.

CNN'e konuşan Şen, ilerleyen günlerde bölgede oluşabilecek farklı meteorolojik sistemlerin hava akımlarını değiştirebileceğini ancak mevcut veriler ışığında Türkiye için şu anda bir risk görünmediğini belirtti.

Tahran'daki petrol tesisleri hedef alınmıştı

Dün gece Tahran'da bazı enerji tesisleri hedef alınmış İran basını, Şehran petrol depolama tesisinde saldırı sonrası yangın çıktığını duyurmuş, başkentin güneyindeki Şehr-i Rey bölgesinde bulunan Tahran Petrol Rafinerisi ile çevresindeki bazı yakıt depolarının da saldırılardan etkilendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depolarının füze saldırısına uğradığı doğrulanmış, saldırı öncesinde ürün stoklarının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alındığı ve iki eyalette yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan kesintisiz sürdüğü ifade edilmişti.

Bin 200'den fazla ölüm

İran Sağlık Bakanlığı saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 10 binden fazla kişinin yaralandığını ve bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Saldırıların sağlık altyapısını da etkilediği, 25 hastanenin hasar gördüğü, 9'unun hizmet dışı kaldığı, 18 acil servis merkezi ile 14 ambulansın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.